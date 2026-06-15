Fotografia z druhej svetovej vojny šokuje: Čo tam robí TENTO predmet zo súčasnosti?

LONDÝN - Stará fotografia z obdobia druhej svetovej vojny rozprúdila na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Niektorí používatelia tvrdia, že zachytáva predmet, ktorý nápadne pripomína moderný smartfón.
Môže fotografia stará viac ako 80 rokov dokazovať cestovanie v čase? Presne takú otázku si položili používatelia sociálnych sietí po zverejnení záberu z obdobia druhej svetovej vojny.
Za virálnym príspevkom stojí používateľ vystupujúci pod menom Jimmy The Filmmaker. Na TikToku zverejnil fotografiu svojho starého otca Georgea a tvrdí, že spolu s bratom si na nej všimli nezvyčajný detail, píše Daily Star.
Predmet v ruke spustil špekulácie
Na čiernobielej snímke drží muž v ľavej ruke predmet obdĺžnikového tvaru. Práve ten sa stal predmetom diskusií. „Pozerali sme sa na fotografiu a napadlo nám, či nebol dedo cestovateľom v čase,“ uviedol autor videa.
Následne priblížil záber na predmet a s humorom dodal, že podľa neho nápadne pripomína iPhone. Video si rýchlo získalo pozornosť používateľov a nazbieralo približne 16-tisíc označení „Páči sa mi to“.
Teória o cestovaní v čase nepresvedčila všetkých
Jimmy sa tak zaradil medzi množstvo používateľov internetu, ktorí v historických fotografiách či videách údajne objavujú dôkazy o cestovaní v čase.
Mnohí komentujúci však prišli s podstatne realistickejším vysvetlením. Podľa jednej z najčastejších teórií nejde o žiadny smartfón, ale o malé zrkadlo. Také sa počas vojny používali napríklad na vysielanie svetelných signálov pomocou Morseovej abecedy alebo na holenie.
Detail na fotografii podporuje inú verziu
Práve vysvetlenie so zrkadlom sa viacerým používateľom zdá najpravdepodobnejšie. Muž na fotografii má totiž cez plece prehodený uterák a v druhej ruke drží nádobu s vodou.
Tieto detaily podľa komentujúcich skôr naznačujú, že sa pripravoval na osobnú hygienu, než že by v roku 1940 používal technológiu z budúcnosti.
Napriek tomu fotografia opäť rozprúdila obľúbené internetové debaty o cestovaní v čase a ukázala, že aj nenápadný detail na starom zábere dokáže zaujať tisíce ľudí po celom svete.