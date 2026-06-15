Začína sa obnova Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku

RUŽOMBEROK - Slávnostným odovzdaním staveniska sa v pondelok 15. júna 2026 začala obnova Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku, ktorá je súčasťou Slovenskej národnej galérie a patrí medzi významné národné kultúrne pamiatky Slovenska. Projekt je financovaný z Programu Slovensko prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Jeho cieľom je zachovať, ochrániť a rozvíjať jedinečné kultúrne dedičstvo spojené s jedným z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov 20. storočia.
Galéria Ľudovíta Fullu bola pre verejnosť zatvorená v roku 2022 pre havarijný technický stav budovy. Odborná diagnostika odhalila viaceré závažné problémy vrátane narušenej statiky časti objektu, poškodenia strešného plášťa, nevyhovujúceho systému odvodnenia a zatekania do budovy. Zbierkové predmety a umelecké diela boli z bezpečnostných dôvodov premiestnené do depozitárov Slovenskej národnej galérie.
Na slávnostnom odovzdaní staveniska sa zúčastnila ministerka kultúry Slovenskej republiky Martina Šimkovičová, generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala, generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie Juraj Králik, zástupcovia zhotoviteľa, samosprávy, odbornej verejnosti a ďalší hostia.
„Galéria Ľudovíta Fullu je výnimočným miestom slovenskej kultúry a zároveň symbolom odkazu jedného z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov. Som rada, že sa nám podarilo zabezpečiť financovanie jej obnovy a že dnes môžeme začať práce, ktoré tejto národnej kultúrnej pamiatke vrátia dôstojný stav. Naším cieľom je zachovať jej jedinečný charakter a vytvoriť podmienky pre bezpečné uchovávanie a prezentáciu Fullovho diela aj pre budúce generácie,“ uviedla ministerka kultúry Martina Šimkovičová.
Projekt obnovy zahŕňa komplexnú rekonštrukciu objektu s dôrazom na zachovanie jeho architektonických a pamiatkových hodnôt. Súčasťou prác bude obnova ikonickej sklo-mozaikovej fasády, reštaurovanie pôvodných architektonických prvkov, kamenných obkladov, schodísk a historických interiérových detailov. Zachované a odborne obnovené budú aj autentické priestory spojené so životom a tvorbou Ľudovíta Fullu.
Galéria Ľudovíta Fullu bola dokončená v roku 1969 a predstavuje jedinečné spojenie galérie a osobného tvorivého priestoru umelca. Po ukončení obnovy sa do jej priestorov vrátia zbierkové predmety a diela Ľudovíta Fullu, pričom galéria bude opäť slúžiť ako významné kultúrno-vzdelávacie centrum a miesto prezentácie slovenského moderného umenia.
Rekonštrukcia bude financovaná prostredníctvom Programu Slovensko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 4,2 milióna eur s DPH. Predpokladaná dĺžka realizácie stavebných prác je 24 mesiacov od prevzatia staveniska, pričom ukončenie obnovy je plánované na rok 2028.