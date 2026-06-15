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Emma Drobná prelomila mlčanie: Ticho bola 5 mesiacov...Odhalila dôvod rozchodu?!

Tomáš a Emma už netvoria pár Zobraziť galériu (27)
Tomáš a Emma už netvoria pár (Zdroj: Instagram TM)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Speváčka Emma Drobná prvýkrát otvorene prehovorila o rozchode s českým tenistom Tomášom Macháčom. Priznala, že je už niekoľko mesiacov slobodná a prezradila aj pravdepodobné dôvody, pre ktoré ich viac než ročný vzťah napokon nevydržal.

V posledných dňoch sa v médiách objavila informácia, že speváčka Emma Drobná je opäť slobodná. So známym českým tenistom Tomášom Macháčom tvorila pár viac ako rok, no ich cesty sa napokon rozišli. Hoci si speváčka svoje súkromie dlhodobo stráži a o osobnom živote hovorí len výnimočne, tentoraz sa rozhodla prelomiť mlčanie a otvorene prehovoriť o dôvodoch rozchodu. Svoje vyjadrenia poskytla portálu Diva.sk.

Navonok mohol ich vzťah pôsobiť harmonicky a bez väčších problémov, realita však bola podľa jej slov o niečo komplikovanejšia. Najväčšou prekážkou sa ukázal byť náročný životný štýl, ktorý si vyžaduje profesionálny šport na jednej strane a umelecká kariéra na strane druhej. Časté cestovanie, pracovné povinnosti a nedostatok spoločného času postupne vytvorili medzi partnermi vzdialenosť.

„Na jednej strane musím povedať, že sme spolu strávili pekný čas. Na druhej strane je pravda, že ten harmonogram, ktorý majú športovci a teda tenisti, je dosť náročný. Zároveň ja mám svoju prácu tu, prácu, ktorá ma baví a potrebujem sa jej venovať. Takže sme sa nevideli až tak často, ako by sme možno chceli. Ono sa to môže zdať ako nejaký ročný vzťah, ale pravdou je, že sme ten rok netrávili spolu a stále som mala pocit, že sa akoby len spoznávame. Myslím si, že keď sa človek s tou druhou polovičkou vidí málo, tak je ťažké to celé udržať alebo to aspoň vyžaduje oveľa väčšiu námahu,” vyjadrila sa otvorene.

Speváčka zároveň prezradila, že ich rozchod nie je čerstvou záležitosťou. Hoci sa o ňom začalo hovoriť až teraz, partnerský vzťah ukončili už pred niekoľkými mesiacmi. „Som single, je to tak už dlhšiu dobu, dokonca niekoľko mesiacov. Už od januára som slobodná," priznala. Drobná sa v rozhovore dotkla aj témy verejného zdieľania súkromia. Priznala, že nikdy nepatrila medzi osobnosti, ktoré by mali potrebu prezentovať svoje vzťahy na sociálnych sieťach či v médiách.

Aj preto mnohí fanúšikovia o jej partnerstve s českým športovcom vedeli len minimum informácií. „Ja som mala za svoj život tri vážnejšie vzťahy a nikdy som nemala potrebu o tom rozprávať verejne. Na tom sa asi nič nezmení a naďalej bude pre mňa súkromie súkromím,” uviedla. Zo slov speváčky je zrejmé, že za rozchodom nestál jeden konkrétny moment, ale skôr dlhodobé okolnosti súvisiace s fungovaním vzťahu na diaľku.

Práve ten označila za veľmi náročný a vyžadujúci si veľké úsilie z oboch strán. Ak sa partneri vídajú len sporadicky, budovanie pevného vzťahu je dozaista omnoho komplikovanejšie. Medzitým sa v českých médiách začali objavovať špekulácie o novom objave Tomáša Macháča. Podľa zákulisných informácií sa hovorí o tom, že by po boku tenistu mohla byť česká modelka a influencerka Natálie Jirásková. Tieto informácie však zatiaľ neboli oficiálne potvrdené.

Viac o téme: RozchodEmma DrobnáTomáš Macháč
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