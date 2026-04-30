Nevera ako základ lásky? Jade spáva s inými mužmi, jej partner sa na to s NADŠENÍM POZERÁ!

LONDÝN - To, čo by väčšina ľudí považovala za koniec vzťahu, je pre Jade (27) a Josha Vowa (40) jeho základným pilierom. Dvojica, ktorá je spolu už osem rokov, otvorene priznáva, že nevera – so súhlasom partnera – je súčasťou ich fungovania.
Hudobný producent Josh tvrdí, že ho predstava partnerkinej intimity s inými mužmi vzrušuje a zároveň prehlbuje jeho city. „Je to niečo tabu. Viem, že to nezapadá do bežných spoločenských noriem, ale pre mňa to má svoj význam,“ vysvetlil. Na začiatku vzťahu však Jade jeho priznanie šokovalo. Sama mala s neverou z minulosti negatívne skúsenosti a myšlienka, že by mala byť s inými mužmi, ju odpudzovala. Ako píše The Mirror, postupne však začala uvažovať nad tým, ako by takýto vzťah mohol fungovať.
Prvý krok urobila cez zoznamovaciu aplikáciu, kde si dohodla stretnutie s iným mužom. Skúsenosť bola pre ňu spočiatku náročná – po prvom intímnom kontakte ju premohli výčitky svedomia. „Myslela som si, že ho to nakoniec zraní a bude žiarliť,“ priznala. Postupom času sa však situácia zmenila. Dnes dvojica dokonca spoločne prezerá zoznamovacie aplikácie a Jade si sama vyberá partnerov. Josh pritom zdôrazňuje, že nechce mať nad jej výberom kontrolu. „Chcem, aby to robila pre seba a aby si to užila,“ hovorí.
Emocionálna blízkosť je tabu
Ich vzťah má však jasne stanovené hranice. Zatiaľ čo fyzická stránka s inými partnermi je akceptovaná, emocionálna blízkosť je tabu. „On je pre mňa ten jediný. Všetko ostatné je len fyzické,“ zdôrazňuje Jade. Zaujímavé je, že podľa dvojice práve žiarlivosť môže ich vzťah posilňovať. „Ak sa skutočne milujete a dôverujete si, môže to vzťah ešte viac prehĺbiť,“ myslí si Jade.
Pár dnes žije na Cypre a otvorene o svojom životnom štýle hovorí aj na sociálnych sieťach. Hoci čelia kritike a nepochopeniu, tvrdia, že ich vzťah je pevný a naplnený. „Ľudia si myslia, že sa nemôžeme milovať, ale stačí nás stretnúť a hneď pochopia opak,“ uzatvárajú.