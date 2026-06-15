Dvojicu Slovákov vyšetrujú chorvátske orgány: Kšefty za viac ako 3,5 milióna eur!

ZADAR - Policajti v Chorvátsku vyšetrujú dvojicu Slovákov - 41-ročnú ženu a 50-ročného muža. Dôvodom je podozrenie zo spáchania trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti, inak povedané z prania špinavých peňazí.
O prípade informuje chorvátska polícia na svojom webe. Obaja sú podozriví z toho, že v období od roku 2021 do decembra 2025 investovali hotovosť pochádzajúcu z trestnej činnosti spáchanej mimo územia Chorvátska na nákup nehnuteľností a výstavby obytných objektov v širšej oblasti mesta Zadar. Konali tak s cieľom zakryť nezákonne získaný majetok v celkovej hodnote viac ako 3,5 milióna eur.
Peniaze, ktoré pochádzali z trestnej činnosti, mali použiť na nákup nehnuteľností a financovanie podnikania, ktoré rozbehli v Chorvátsku. Zameriavali sa najmä na výstavbu obytných objektov. Po ukončení vyšetrovania bolo voči dvojici Slovákov podané trestné oznámenie na zadarskej prokuratúre.