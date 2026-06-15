Miroslav (43) zmizol počas cesty domov: Vracal sa z Talianska na bicykli, posledná stopa vedie SEM!

DOLNÝ KUBÍN - Polícia pátra po 43‑ročnom Miroslavovi Hutirovi z Dolného Kubína, ktorý zmizol počas cesty na bicykli v zahraničí. Naposledy sa ozval 13. júna večer správou a odvtedy o sebe nepodal žiadnu informáciu. Jeho posledná známa poloha bola v oblasti slovinskej obce Spodnji Log. Polícia žiada verejnosť o pomoc.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne vyhlásilo pátranie po nezvestnom Miroslavovi Hutirovi z Dolného Kubína. 43-ročný Slovák je nezvestný od 13. júna 2026, kedy sa vo večerných hodinách naposledy ozval správou. "Jeho posledná známa poloha bola v oblasti obce Spodnji Log v Slovinsku. Odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu," približuje žilinská krajská polícia.
Polícia opisuje, že nezvestný Miroslav sa pohybuje na bicykli značky Kellys, čierno-žltej farby. "Na bicykli odišiel z Talianska a mal sa vrátiť domov na Slovensko," dodáva.
Miroslav meria 170 centimetrov, má strednú postavu, tmavohnedé krátke vlasy a sivé oči. Oblečenú má mať tmavomodrú mikinu, cyklistické kraťasy a zelenú prilbu. "Akékoľvek informácie k nezvestnej osobe žiadame oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení PZ," vyzýva na záver polícia.