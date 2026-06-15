Dohoda priniesla okamžitý zlom: Tankery s ropou začali prechádzať cez Hormuzský prieliv!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump po oznámení dohody s Iránom v pondelok vyhlásil, že tankery naložené ropou začali prechádzať Hormuzským prielivom.
„Lode sa začínajú presúvať, mnohé naložené ropou, z Hormuzského prielivu. Idú po južnej ‚diaľnici‘, ktorá je úplne bezpečná, chránená a nedotknutá. Existujú aj iné oblasti, ktorými sa dá cestovať,“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v nedeľu oznámil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, na základe ktorej sa ukončia vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
Krátko po oznámení pakistanského premiéra potvrdil dosiahnutie dohody aj americký prezident na svojej sieti Truth Social, pričom oznámil, že okamžite nariadil otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie námornej blokády Iránu. „Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!" napísal Trump.