Urobte si tento 30-sekundový TEST: Ak váš vankúš zlyhá, OKAMŽITE ho vyhoďte, inak riskujete zdravie!

SYDNEY - Mnohí zabúdajú na údržbu ochranných návlekov na vankúše, čo môže výrazne ovplyvniť kvalitu spánku a stav pokožky. Austrálska odborníčka na upratovanie vysvetlila, ako často ich treba prať, kedy meniť samotné vankúše a prečo môže správna starostlivosť pomôcť aj pri alergiách alebo akné.
Odborníčka na upratovanie Anita Birgesová v príspevku pre Yahoo Lifestyle uviedla, že ochranné návleky na vankúše sú vec, na ktorú ľudia často zabúdajú. Po tom, ako sa po zverejnení jej príspevku rozprúdila na internete bohatá diskusia, prezradila aj to, ako často by ste ich mali prať.
Ľudia na sociálnych sieťach priznali, že to robia raz za niekoľko týždňov a jeden používateľ uviedol, že ich mení „každú tretiu noc“ kvôli hormonálnemu akné. Ochranné návleky na vankúše pritom nie sú to isté ako obliečky, ktoré sú úplne navrchu. Je to vrstva pod obliečkou zabraňujúca tomu, aby sa na vankúš dostali nečistoty, pot, mastnota, alergény a roztoče. „Je to jedna z vecí, na ktoré ľudia zabúdajú. Odporúčam prať ochranné návleky každé dva až štyri týždne. Ak sa viac potíte, máte alergie alebo mastnú pleť, určite sa snažte o interval bližší dvom týždňom,“ uviedla odborníčka.
Ako ich prať?
Doplnila, že výmena ochranných návlekov každých pár dní by bola prehnaná, keďže „väčšinu práce“ robia obliečky a tie by sa mali prať každý týždeň. „Ochranné návleky na vankúše slúžia ako druhá ochranná vrstva, takže pranie každé dva až štyri týždne postačuje na udržanie hygieny a predčasného opotrebovania látky. Vankúš používate každú noc, takže sa oplatí o neho starať. Oprané vankúše môžu pomôcť k lepšiemu spánku, čistejšej pleti a menšiemu výskytu alergií. Je to jednoduché zlepšenie vašej rutiny.“
Namiesto toho, aby ste ochranné návleky prali spolu s ostatným oblečením, dajte ich do práčky na samostatný cyklus. „Použite pranie teplou vodou, kvalitný prací prostriedok a nepreťažujte práčku, aby sa naozaj vyprali,“ povedala Anita. „Uistite sa, že sú úplne suché, kým ich dáte naspäť. Nikto nechce, aby zacítil zatuchnutý zápach.“
Ako často by ste mali meniť a prať?
Keďže vankúš sa môže stať ideálnym domovom pre roztoče, je najlepšie vymieňať ho častejšie, ako si myslíte. „Väčšinu vankúšov by ste mali vymeniť každé jeden až dva roky. Ak stratil tvar, nevracia sa späť, alebo sa ráno budíte s upchatým nosom, pravdepodobne je čas ho vymeniť,“ povedala Anita. Spotrebiteľská organizácia CHOICE odporúča aj „test preložením“, ktorý spočíva v tom, že vankúš preložíte napoly horizontálne na 30 sekúnd až jednu minútu.
Ak sa vráti do pôvodného tvaru, môžete ho používať ďalej. Ak nie, treba ho vymeniť. Anita tiež uviedla, že vankúše by sa mali prať každé tri až šesť mesiacov. „Použite jemný cyklus, mierny prací prostriedok a dobre ich vysušte. Ideálne na slnku. Ja vždy pridám aj pár sušiacich loptičiek alebo tenisových loptičiek, aby zostali nadýchané.“