Expertka na upratovanie radí: TÝCHTO šesť vecí vyhoďte! Domov bude pôsobiť čistejšie za pár minút

LONDÝN - Preplnené police, staré káble či kozmetika po záruke. Mnohí ľudia si doma držia veci, ktoré už dávno nepotrebujú. Odborníčka na upratovanie teraz prezradila jednoduché tipy, ako si rýchlo urobiť poriadok bez veľkého stresu.
Upratovanie patrí medzi činnosti, ktoré väčšina ľudí odkladá čo najdlhšie. Keď sa však doma začne kopiť neporiadok, vplýva to nielen na vzhľad bytu, ale aj na psychiku. Odborníci upozorňujú, že preplnený priestor môže zvyšovať stres a pocit vyčerpania.
Expertka na organizáciu domácnosti preto odporúča začať jednoducho – zbaviť sa vecí, ktoré doma zbytočne zaberajú miesto. Tvrdí, že práve malé zmeny dokážu vytvoriť pocit väčšieho poriadku takmer okamžite.
Jednou z prvých vecí, ktoré by podľa nej mali skončiť v koši, sú staré káble a nabíjačky. Mnohí doma skladujú elektroniku od zariadení, ktoré už roky nepoužívajú. Výsledkom sú zásuvky plné zamotaných káblov, v ktorých sa nikto nevyzná.
Podobne je na tom aj kozmetika po záruke. Staré krémy, make-upy či vyschnuté laky na nechty často len zaberajú miesto v kúpeľni. Odborníci pritom upozorňujú, že používanie produktov po exspirácii môže podráždiť pokožku alebo spôsobiť infekcie.
Veľkým problémom bývajú aj plastové dózy bez vrchnákov alebo osamelé vrchnáky bez dóz. Hromadia sa v kuchyni a vytvárajú chaos, ktorý komplikuje každodenné fungovanie.
Expertka odporúča zbaviť sa aj starých účteniek, letákov a papierov, ktoré sa kopia na stoloch či v zásuvkách. Väčšina z nich už nemá žiadnu hodnotu, no vytvára pocit neporiadku.
Častou chybou je aj skladovanie oblečenia, ktoré ľudia roky nenosili. Mnohí si nechávajú veci „pre istotu“, aj keď ich reálne nepoužívajú. Podľa odborníkov práve preplnené skrine spôsobujú, že domácnosť pôsobí chaotickejšie.