NAJKRATŠIE manželstvo v dejinách Texasu? Rozvod hneď na druhý deň ráno: Neuveríte, čo ho k tomu viedlo!

TEXAS - Svadba mala byť začiatkom spoločného života, no v tomto prípade sa zmenila na rýchly koniec. Príbeh mladého páru z USA vyvolal na internete búrlivé reakcie.
Novomanželia z mesta Plano v Texase sa dostali do centra pozornosti po tom, čo sa ich manželstvo údajne rozpadlo prakticky okamžite po svadbe. Podľa dostupných informácií na sociálnych sieťach mal ženích požiadať o rozvod už na druhý deň ráno.
Dôvod, ktorý uviedol, mnohých prekvapil. Tvrdil, že sa cítil oklamaný, keď svoju partnerku prvýkrát uvidel bez make-upu. Podľa jeho slov išlo o „zásadný rozdiel medzi očakávaním a realitou“. Dvojica pritom tvorila pár približne osem mesiacov predtým, než sa rozhodla zosobášiť. Nevesta, 27-ročná dentálna asistentka, reagovala na situáciu s nadhľadom a označila ju za absurdnú. Vysvetlila, že si pred spaním jednoducho odlíčila tvár, čo považuje za úplne bežnú vec.
Hostia, ktorí sa zúčastnili svadby, pritom uviedli, že počas oslavy nič nenasvedčovalo tomu, že by medzi novomanželmi panovalo napätie. Celý príbeh sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, kde vyvolal vlnu kritiky. Mnohí komentujúci upozorňujú na prehnané nároky na vzhľad a zdôrazňujú, že podobné očakávania sú nereálne.