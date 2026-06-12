Ex Megan Fox: Doplatil na tetovania... Kruté následky

LOS ANGELES - Machine Gun Kelly to prepískol. Tetovanie, ktoré si nechal spraviť za krátky čas zanechalo na jeho zdraví stopy. Uff!
Americký hudobník Colson Baker, známy pod menom Machine Gun Kelly, sa otvorene podelil o skúsenosti s radikálnou premenou svojho vzhľadu. Rozsiahle čierne tetovanie, ktoré dnes pokrýva veľkú časť jeho hornej polovice tela, mu síce prinieslo nový začiatok, no zároveň aj vážne zdravotné komplikácie.
Fanúšikom svoju premenu predstavil už v roku 2024. Nová vrstva čierneho atramentu prekryla väčšinu jeho starších kresieb, hoci niektoré z nich zostali pod novým dizajnom čiastočne viditeľné. Hudobník neskôr vysvetlil, že za rozhodnutím stáli osobné dôvody. Cesta k výslednému vzhľadu však nebola jednoduchá.
Podľa jeho slov ho tatér upozornil, že takto rozsiahly projekt by si za normálnych okolností vyžadoval niekoľko rokov práce. Raper sa však rozhodol proces výrazne urýchliť a trval na tom, aby bolo všetko dokončené približne za dva mesiace. Práve rýchlosť zákroku sa podpísala pod jeho zdravotný stav. V rozhovore pre Billboard Canada opísal, že jeho telo reagovalo veľmi negatívne.
„Po prvom týždni som mal postihnuté lymfatické uzliny v podpazuší aj ramená, naozaj som ochorel,“ priznal. Zdravotné problémy boli natoľko vážne, že sa prejavili aj na jeho pokožke a pohyblivosti. „Moja koža zožltla. Nemohol som spať. Prestal som byť schopný hýbať niektorými časťami hornej polovice tela,“ spomína. Napriek nepríjemným komplikáciám sa spevák napokon úplne zotavil.
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