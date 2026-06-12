Mladý policajt (†35) neprežil náraz do cisterny: SMÚTOK kolegov, bol milujúci manžel a otec! Založili zbierku

JAROSZOWICE - Pri tragickej čelnej zrážke osobného auta s cisternou v poľských Jaroszowiciach zahynul 35‑ročný policajt Mateusz Fidelus. Napriek okamžitému zásahu záchranárov sa jeho život nepodarilo zachrániť. Smúti za ním nielen rodina a priatelia, ale aj kolegovia z práce. Policajné odbory vyhlásili na podporu rodiny zbierku.
V Poľsku, v katastri obce Jaroszowice došlo koncom mája (28. 5.) približne medzi 13.30 h a 14.00 h k vážnej dopravnej nehode. Zrazili sa tam dve vozidlá – osobné auto značky Seat a cisternová súprava Scania. Náraz bol mimoriadne silný - predná časť osobného auta bola úplne zdemolovaná a poškodenia utrpela aj cisterna.
Na miesto okamžite dorazili všetky záchranné zložky vrátane hasičov, polície a leteckej záchrannej služby. Napriek rýchlej pomoci a dlhodobej resuscitácii sa život vodiča osobného auta nepodarilo zachrániť. Až následne sa potvrdilo, že obeťou bol 35‑ročný Mateusz Fidelus, policajt z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Wadowiciach, ktorý smeroval do služby.
Kolegovia sú z tragédie zdrvení
Wadowická polícia zverejnila emotívne vyhlásenie, v ktorom potvrdila tragickú správu. „Na večnú službu odišiel náš kolega Mateusz Fidelus. S hlbokým zármutkom informujeme, že dnes pri dopravnej nehode v Jaroszowiciach zahynul náš kolega – policajt Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Wadowiciach. Mateusz bol vždy otvorený potrebám iných a nikdy neodmietol pomoc. Navždy zostane v našich srdciach ako usmievavý, láskavý a ochotný kolega,“ napísalo v deň tragédie policajné oddelenie. Vo vyhlásení ďalej uviedli, že jeho smrť zanechala „obrovský smútok a prázdno“ medzi kolegami aj všetkými, ktorí ho poznali.
K tragédii sa vyjadrilo aj vedenie małopolskej polície, ktoré zároveň informovalo o finančnej zbierke pre rodinu zosnulého policajta. „Bol nielen oddaným policajtom, ale predovšetkým dobrým človekom – láskavým, pomocným a vždy pripraveným podporiť druhých. Dnes je to jeho rodina, ktorá potrebuje našu solidaritu a pomoc,“ napísali na sociálnej sieti. Polícia zároveň poďakovala všetkým, ktorí sa už do zbierky zapojili.
Odišiel milujúci manžel a otec dvoch synov
Mateusz bol nielen dobrý policajtom, ale aj milujúcim manželom Anny a otcom dvoch synov – 12‑ročného Karola a 5‑ročného Kubusia. „Bol vždy usmievavý, pozitívny a mal obrovské srdce pre pomoc druhým. Jeho náhle odchod otriasol rodinou, priateľmi aj celým policajným prostredím,“ píše sa v zbierke, ktorú založil Odborový zväz Policajná Solidarita.
Spomína, že Mateusz posledné mesiace venoval plánovaniu a začiatku výstavby rodinného domu, kam sa chcel vracať po službe. Pohreb sa konal 2. júna 2026 za účasti policajnej čestnej stráže, kolegov, priateľov a mnohých ľudí, ktorí chceli rodine vyjadriť podporu. „Ďakujeme každému za prejavené srdce, za každú pomoc a za to, že nezabúdate na rodiny policajtov,“ uvádza sa v závere zbierky.