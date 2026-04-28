Otvoril dvere a takmer mu vypadli oči z jamiek: Pozrite sa, kto sa nenápadne vkradol do hotelovej kuchyne!

ZIMBABWE - Nečakaný ranný „hosť“ poriadne vystrašil personál jedného hotela v Afrike. To, čo zamestnanec našiel v kuchyni ešte pred svitaním, rozhodne nepatrí medzi bežné situácie.
Zamestnanec hotela v oblasti Viktóriiných vodopádov v Zimbabwe zažil šokujúci moment, keď krátko pred piatou hodinou ráno objavil v kuchyni obrovského krokodíla. Plaz sa do priestorov dostal nepozorovane a v čase nálezu sa už nachádzal priamo v interiéri.
Ako informuje portál New York Post, incident sa odohral približne o 4:45 ráno, keď pracovník prišiel pripraviť kuchyňu na začiatok dňa. Namiesto bežnej rutiny ho však čakal pohľad, na ktorý tak skoro nezabudne – mohutné zviera sa pomaly pohybovalo po podlahe.
Na miesto boli privolané príslušné zložky, ktorým sa podarilo krokodíla bezpečne odchytiť. Následne ho ešte v ten istý deň previezli späť do neďalekej rieky, odkiaľ sa pravdepodobne zatúlal. Celá udalosť sa našťastie zaobišla bez zranení, no pre zamestnancov hotela ide o zážitok, ktorý len tak nevybledne.