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Najkrajšia Európanka po zásnubách: Odkryla svoje tajomstvo... Je tehotná!

Petra Siváková Zobraziť galériu (42)
Petra Siváková (Zdroj: Ján Zemiar)
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BRATISLAVA - Petra Siváková prežíva obdobie plné veľkých životných zmien a krásnych momentov. Len nedávno sa pochválila romantickými zásnubami s partnerom Tobiášom Súkeníkom a teraz dvojica oznámila ďalšiu radostnú novinku.

Petra Siváková, prvá Vicemiss Slovensko z roku 2023 a zároveň držiteľka prestížneho titulu najkrajšej Európanky za rok 2024, prežíva mimoriadne výnimočné obdobie, na ktoré bude s úsmevom spomínať celý život. Ešte na začiatku mája sa svojim fanúšikom pochválila nádhernou novinkou, ktorá okamžite vyvolala vlnu gratulácií. Jej dlhoročný partner Tobiáš Súkeník ju totiž požiadal o ruku.

Romantické zásnuby sa odohrali na malebnej pláži, kde bola pripravená rozprávková atmosféra. Dominantou miesta bol veľký oltár v tvare srdca, ktorý symbolizoval ich lásku a spoločnú budúcnosť. Celý priestor osvetľovali desiatky sviečok, ktoré vytvárali magickú kulisu a dotvárali neopakovateľný okamih. Petra na tento moment dozaista nikdy nezabudne. Dvojica pritom už v minulosti viackrát naznačila, že ich vzťah patrí medzi tie skutočne pevné a harmonické.

Ich partnerstvo je postavené na vzájomnej dôvere, úprimnosti, rešpekte a množstve spoločného času, ktorý spolu radi trávia. Petra sa o svojom partnerovi vždy vyjadrovala s veľkou láskou a neskrývala, že práve jeho pozornosť a starostlivosť sú pre ňu tým najväčším dôkazom náklonnosti. „Pre mňa najkrajšia a najdrahšia je jeho pozornosť, jeho čas a to, koľko sa mi naozaj venuje,“ povedala v minulosti pre Topky o svojom partnerovi. „My sme spolu takmer stále, aj sme spolu veľmi rýchlo začali bývať a myslím si, že keď ľudia spolu začnú bývať, tak sa spoznajú veľmi rýchlo,“ dodala s láskou.

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Spoločné bývanie podľa všetkého ich vzťah ešte viac upevnilo a ukázalo, že si rozumejú aj v každodenných situáciách. Práve schopnosť zvládať bežné radosti aj výzvy života bok po boku je jedným z dôvodov, prečo sa rozhodli posunúť svoj vzťah na ďalšiu úroveň. Zásnuby tak boli prirodzeným vyústením ich spoločnej cesty a potvrdením toho, že svoju budúcnosť vidia spoločne. Najnovšia správa však dokázala prekonať aj radosť zo zásnub. Petra a Tobiáš sa totiž s verejnosťou podelili o ďalšie krásne tajomstvo, ktoré doteraz ukrývali. Ich rodina sa čoskoro rozrastie o nového člena.

Petra totiž pod srdcom nosí ich prvé spoločné dieťatko. Šťastnú novinku oznámili prostredníctvom nežných fotografií, ktoré okamžite dojali ich fanúšikov. Na záberoch už bolo vidieť jemne sa črtajúce tehotenské bruško. K fotografiám Petra pridala jednoduchý, no o to emotívnejší odkaz: „Polovica zo mňa, polovica z teba.” Budúci manželia tak majú hneď niekoľko dôvodov na oslavu. Po zásnubách ich čakajú prípravy na svadbu a zároveň aj jedna z najkrajších životných úloh – stať sa rodičmi. 

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