Koniec mýtov a trápenia: Expert odhalil PRESNÉ ČÍSLO, ktoré ženy považujú za IDEÁLNE!

OXFORD - Téma, ktorá mužov sprevádza celé generácie, stále vyvoláva neistotu aj zvedavosť. Najnovšie poznatky však naznačujú, že predstavy o ideálnych rozmeroch sa často líšia od reality.
Otázka veľkosti mužského pohlavného orgánu patrí medzi najčastejšie zdroje pochybností u mužov. Odborník na partnerské správanie Macken Murphy však upozorňuje, že obavy bývajú často zbytočné a vychádzajú skôr z mýtov než zo skutočnosti.
Opiera sa pritom o výskum, v ktorom ženy hodnotili rôzne 3D modely a vyberali ideálnu veľkosť pre partnera, píše Daily Star. Výsledky ukázali, že pri dlhodobých vzťahoch preferovali približne 16 centimetrov – číslo síce mierne nad priemerom, no nie také vysoké, ako si mnohí predstavujú. Murphy zároveň poukazuje na to, že muži majú tendenciu svoju veľkosť nadhodnocovať, čo skresľuje celkové vnímanie. Rozdiel medzi realitou a predstavami tak môže byť výrazný na oboch stranách.
Podľa odborníka však ide o podobný jav, aký poznáme aj pri iných ideáloch krásy – napríklad výške či telesných proporciách. V skutočných vzťahoch zohrávajú tieto faktory menšiu úlohu, než by sa mohlo zdať. Záver je preto pomerne jednoduchý: väčšina mužov sa kvôli tejto téme nemusí zbytočne stresovať, keďže reálne očakávania sú často oveľa umiernenejšie než predstavy.