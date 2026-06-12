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Ostré slová na Úrade vlády: Premiér Fico skritizoval Brusel, Metsolovej vyčítal dvojaký meter

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová (vľavo) počas prijatia na Úrade vlády. AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová (vľavo) počas prijatia na Úrade vlády. (Zdroj: TASR/Dano Veselský)
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TASR

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas piatkového stretnutia na Úrade vlády SR s predsedníčku Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou hovoril o politike dvojakého metra. Tá je podľa Fica príznačná pre orgány EÚ vrátane Európskeho parlamentu. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

„Pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom EÚ je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí, najmä hodnotu práva na odlišný názor,“ uviedol predseda vlády SR. Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roka vyčíta Slovensku viacero vecí, podľa Fica je mnoho z nich nepravdivých.

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Tlačová konferencia Roberta Fica a Denisy Sakovej na Úrade vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

„Vyčíta nám však aj novelizáciu Ústavy SR, v ktorej sme jasne deklarovali, že v otázkach národnej identity, súkromného života či manželstva má slovenské právo prednosť pred právom európskym, na čo máme nepochybne právo. Veľmi otvorene som sa spýtal, prečo je v Bruseli tento suverénny slovenský postoj vnímaný ako porušenie princípov právneho štátu,“ povedal Fico.

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová (vľavo) počas prijatia na Úrade vlády.
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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (vpravo) a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová (vľavo) počas prijatia na Úrade vlády.  (Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Okrem toho si podľa jeho slov treba uvedomiť skutočnosť, že súčasná vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a na túto ústavnú zmenu bolo potrebné spojiť vládnu koalíciu s opozíciou. „A ešte otvorenejšie som sa spýtal, kde bol Európsky parlament, keď sa v rokoch 2020 až 2023 diali na Slovensku protiprávne zverstvá a hrubé zneužívanie trestného práva na politické účely,“ uviedol Fico. Doplnil, že Metsolovej povedal, že ak chcú niekedy v Európskom parlamente hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu, tak treba hovoriť o Slovensku v rokoch 2020 až 2023 a nie o schválenej zmene Ústavy SR. „Ide o dvojaký meter, dvojaký štandard ako hrom,“ dodal premiér.

Po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Fico telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom o pripravovanej Európskej rade. „Opätovne som žiadal, aby sme sa vo štvrtok (18. 6.) a v piatok (19. 6.) budúci týždeň dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií, ktoré nám deklasujú konkurencieschopnosť,“ priblížil Fico. Poukázal na to, že bude otvárať aj otázku refundácií za zbrane darované Ukrajine.

Manželstvo môže na Slovensku podľa Ústavy SR uzavrieť len muž a žena

Manželstvo na Slovensku môže podľa Ústavy SR uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to v piatok popoludní predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po tom, čo navštívil osobitnú matriku na Ministerstve vnútra SR, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí.

„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy,“ povedal premiér. Fico poďakoval zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu.

V súčasnosti sa zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia neumožňuje

Podľa Fica sa so zamestnancami osobitnej matriky zhodli na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. „Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje,“ uviedol predseda vlády SR.

Odporcovia tohto názoru podľa Fica odkazujú na rozhodnutia medzinárodných súdov. Zároveň poznamenal, že ešte v minulosti Smer do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa jeho slov musia len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.

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