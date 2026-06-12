HOROR pri slovenských hraniciach: Na pozemku patologičky našli zakopané desiatky ľudských plodov!

RZEŠOV - Poľskí vyšetrovatelia v piatok potvrdili nález najmenej 29 pozostatkov ľudských plodov a zdravotníckeho odpadu na pozemku v obci Lutoryž pri Rzešove neďaleko hraníc so Slovenskom. V súvislosti s prípadom zadržali 57-ročnú patologičku Magdalenu H., ktorá bola predchádzajúcou majiteľkou parcely. Informuje o tom oznámenie prokuratúry a poľské média.
Pozostatky podľa Rádia Eska objavil vo štvrtok pracovník pri zemných prácach na stavenisku obytných budov. Na mieste následne našli aj parafínové bloky a mikroskopické sklíčka používané pri patologických vyšetreniach. Privolaní znalci potvrdili, že zaistené pozostatky sú z ľudských plodov.
Prokuratúra uviedla, že súčasní vlastníci pozemok kúpili od zadržanej lekárky. Vyšetrovatelia pokračujú v obhliadkach lokality a zabezpečujú dôkazový materiál vrátane zdravotníckej dokumentácie a pacientskych záznamov. Práce na mieste môžu pokračovať až do budúceho týždňa.
Žena mŕtve plody odnášala na skúmanie, následne ich zakopala
Televízia TVN24 informovala, že žena počas pandémie údajne odnášala zo zdravotníckeho zariadenia mŕtve plody na skúmanie a následne ich zakopávala na svojom pozemku. Prokuratúra tieto tvrdenia zatiaľ oficiálne nepotvrdila.
Prípad vyšetruje prokuratúra v Rzešove pre podozrenie zo zneuctenia ľudských pozostatkov a neoprávneného uloženia nebezpečného odpadu. Podozrivú Magdalenu H. zadržali v piatok ráno. Po jej výsluchu má prokuratúra rozhodnúť o prípadných procesných opatreniach. Za spomínané skutky hrozí podľa poľského trestného práva trest odňatia slobody na dva až 12 rokov.