PANIKA v Rakúsku! Na poliach s kukuricou objavili silný JED! Vedci šokujúcim výsledkom nemohli uveriť

VIEDEŇ - Rakúski vedci z univerzity BOKU vo Viedni prvýkrát potvrdili výskyt aflatoxínu B1 v kukurici pestovanej v Dolnom Rakúsku. Tento mimoriadne silný prírodný toxín, ktorý produkujú plesne milujúce teplo a sucho, prekročil limity povolené Európskou úniou. Podľa odborníkov zatiaľ nejde o dôvod na paniku, no nález je jasným varovaním, že klimatické podmienky v regióne sa menia.
Klimatická zmena sa čoraz citeľnejšie prejavuje aj v európskom poľnohospodárstve a to už rovno za našimi hranicami. Rakúski vedci hlásia nález, ktorý doteraz patril skôr do tropických oblastí - v kukurici pestovanej v Tullnerfelde v Dolnom Rakúsku sa prvýkrát potvrdil výskyt aflatoxínu B1, jedného z najsilnejších prírodných jedov vôbec. A to dokonca nad limitmi povolenými Európskou úniou. Píšu o tom miestne noviny Kronen Zeitung.
Objav urobil tím z Univerzity prírodných zdrojov a aplikovaných vied (BOKU) vo Viedni v rámci dlhodobého výskumného projektu. Pôvodne sa pritom venovali úplne inej téme. „Keď nám bol nález nahlásený, boli sme dosť prekvapení. Nemohli sme tomu uveriť a merania sme opakovali,“ opisuje chemik Dr. Stephan Freitag z BOKU Tulln.
Toxín je nebezpečnejší než používané pesticídy
Aflatoxín B1 produkujú plesne, ktoré milujú teplo a sucho – presne tie podmienky, ktoré sa v posledných rokoch východnému Rakúsku čoraz viac podobajú na subtropické regióny. V Afrike ide o dlhodobý problém, ktorý je spájaný aj so zvýšeným výskytom rakoviny pečene.
Freitag upozorňuje, že ide o látku s mimoriadne silným účinkom. „Tento plesňový toxín je každopádne jedovatejší ako postreky používané v Rakúsku. Konkrétne riziko je však zatiaľ ťažké odhadnúť,“ zdôrazňuje odborník.
Vedci žiadajú viac kontrol na poliach
Podľa neho chýbajú rozsiahlejšie dáta o tom, ako rozšírený môže byť problém v Rakúsku či v strednej Európe. Jednotlivé nálezy sa už v minulosti objavili, no systematické monitorovanie zatiaľ neexistuje. „Na to, aby sme vedeli riziko presne posúdiť, potrebujeme viac štúdií a najmä viac monitoringu,“ dodáva.
Pre výskumníkov je nález predovšetkým signálom, že je potrebné dôkladnejšie sledovať výskyt toxínov v domácich plodinách. Očakáva sa, že monitoring sa rozšíri nielen v Dolnom Rakúsku, ale aj v ďalších regiónoch, kde sa podmienky v dôsledku klimatickej zmeny rýchlo menia.