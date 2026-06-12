Po dvoch tvrdých ranách prišiel obrovský ÚSPECH! Japonci do vesmíru vypustili UNIKÁTNU raketu

TOKIO - Japonská vesmírna agentúra (JAXA) v piatok úspešne vypustila svoju nosnú raketu novej generácie H3 vo verzii H3-30S poháňanú výlučne kvapalným palivom. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Kjódo.
Raketa odštartovala z Vesmírneho centra Tanegašima v juhozápadnom Japonsku v noci na piatok o 0.55 h a na obežnú dráhu vyniesla šesť malých satelitov. Štart odložili o dva dni pre nepriaznivé počasie. Poháňali ju tri hlavné motory na kvapalné palivo, pričom raketa nemala žiadne pomocné motory na tuhé palivo. Podľa JAXA ide o konfiguráciu, ktorá je ľahšia a lacnejšia ako ostatné verzie rakety H3.
Raketa niesla satelit „Umicubame“ z Tokijského vedeckého inštitútu, ktorý bude pomocou vysokovýkonnej kamery pozorovať oceány alebo satelit „Širaitó“ zo Šizuockej univerzity, určený na testovanie technológie na odstraňovanie vesmírneho odpadu.
Posledný pokus o štart rakety H3 v decembri nedokázal vyniesť satelit na obežnú dráhu. Prvý let rakety v marci 2023 sa skončil vydaním príkazu na samodeštrukciu, keďže sa nepodarilo zapáliť motor druhého stupňa.