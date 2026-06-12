Dovolenkári, POZOR: Pri obľúbenom pobreží zaznamenali prudko jedovatého tvora!

ATÉNY - Pri južnom pobreží Grécka vedci zaznamenali v mori výskyt jedovatej ryby zvanej štvorzubec striebropásý, ktorá sa inak bežne vyskytuje v tropických vodách Indického či Tichého oceánu. V posledných rokoch ju však čoraz častejšie pozorujú aj v Stredozemnom mori. Podľa vedcov je dôvodom otepľovanie súvisiace s klimatickými zmenami. Informoval o tom dnes denník Kathimerini.
„Zaznamenali sme malé jedince lagocephala v oblastiach ako Burzi, Lefkandi a Eretria, ako aj na plážach v Attike,“ povedal morský biológ Dimitris Pafras a použil latinský názov pre štvorzubca striebropásého (Lagocephalus sceleratus). Podľa neho je to dôsledok globálneho otepľovania. „Keď má potravu, vhodnú teplotu a málo nepriateľov, je to očakávaný výsledok,“ dodal.
Vedci už v predchádzajúcich rokoch zaznamenali výskyt tejto ryby mimo jej tradičného prostredia napríklad pri tureckom, cyperskom či chorvátskom pobreží.
Štvorzubec striebropásý je nebezpečný pre rybárov, ktorým môže poškodiť rybárske siete a zjesť v nich ulovené úlovky. Môže narušiť aj morské ekosystémy a je prudko jedovatý.
Do radu štvorzubcov patrí aj ryba známa pod japonským názvom fugu, ktorá je považovaná za delikatesu, ak ju správne pripraví skúsený kuchár. V opačnom prípade môže tiež spôsobiť otravu.