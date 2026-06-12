Obyčajné zakopnutie mu navždy zmenilo život: Chlapec po nehode v trampolínovom parku ochrnul

LONDÝN – Jediná sekunda rozhodla o osude mladého chlapca. Eddie Costea sa začiatkom roka vybral so svojím bratrancom do trampolínového parku Flip Out v britskom Peterborough. To, čo malo byť obyčajným popoludním plným zábavy, sa skončilo bojom o jeho budúcnosť.
Mal to byť obyčajný deň plný zábavy. Namiesto toho sa zmenil na nočnú moru, ktorá zasiahla celú rodinu. Štrnásťročný chlapec po páde v trampolínovom parku utrpel vážne poranenie chrbtice a podľa lekárov už nemusí nikdy chodiť. Jeho mama dnes varuje ostatných rodičov pred rizikami, ktoré si mnohí ani neuvedomujú.
Podľa jeho mamy Stelly Costeovej sa nehoda nestala počas riskantného skoku ani pri nebezpečnom triku. Chlapec sa mal pohybovať po mostíku medzi trampolínami, keď zakopol, stratil rovnováhu a hlavou narazil do pevného bloku nachádzajúceho sa v strede areálu. Krátko po páde zazvonil telefón. Informuje o tom The Sun.
"Eddie sa nevie hýbať,“ oznámil rodine jeho bratranec. Keď rodičia dorazili na miesto, našli syna na zemi v bolestiach. K trampolínovému parku medzitým dorazili tri sanitky.
Diagnóza, ktorú nechce počuť žiadny rodič
V nemocnici absolvoval Eddie sériu vyšetrení. CT vyšetrenie odhalilo zlomeninu piateho krčného stavca. Následne ho previezli do špecializovaného centra Addenbrooke's Hospital, kde podstúpil viac než šesťhodinovú operáciu.
Lekári zistili, že pri páde utrpel vážne poškodenie miechy a došlo aj k prasknutiu krvných ciev v oblasti chrbtice. Následky boli devastujúce – chlapec ochrnul.
Jeho mama priznala, že lekári rodinu pripravili na najhoršie. "Povedali nám, že už nikdy nebudeme mať toho istého syna ako predtým," uviedla.
Život sa obrátil naruby
Eddie bol pred nehodou aktívny tínedžer. Venoval sa športu, trávil čas s kamarátmi a tešil sa na budúcnosť. Dnes absolvuje náročnú rehabilitáciu a jeho rodina sa učí fungovať v úplne novej realite.
Jeho matka, ktorá pracuje ako zdravotná sestra, sa stala jeho opatrovateľkou na plný úväzok.
"Musím ho v noci otáčať každé tri až štyri hodiny, pretože to nedokáže sám. Veci, ktoré sme považovali za samozrejmosť, ako chôdza alebo otočenie sa v posteli, zrazu nie sú možné," opísala náročnú situáciu. Podľa nej utrpel syn nielen fyzické, ale aj psychické následky.
"Je uzavretý, smutný a stále nedokáže pochopiť, že sa mu to stalo vo veku 14 rokov. Mal celý život pred sebou," dodala.
Mama chce upozorniť ostatných
Rodina dnes otvorene hovorí o svojom príbehu, aby upozornila na možné riziká. "Bol to obyčajný pád. Neskákal z výšky, nerobil nič nebezpečné. Jednoducho zakopol. A za sekundu sa nám obrátil život hore nohami," povedala Stella.
Prevádzkovateľ trampolínového parku vyjadril rodine podporu a uviedol, že podobné incidenty sú veľmi zriedkavé. Zároveň oznámil, že okolnosti nehody interne preveruje.
Odborníci upozorňujú na riziká
Hoci sú trampolínové parky obľúbenou atrakciou pre deti aj dospelých, odborníci dlhodobo upozorňujú na riziko úrazov chrbtice, hlavy a končatín. Najčastejšie ide o zlomeniny, vyvrtnutia a otras mozgu, v ojedinelých prípadoch však môžu nastať aj katastrofické poranenia vedúce k ochrnutiu.
Prípad mladého Eddieho je preto tragickou pripomienkou toho, že aj zdanlivo nevinná zábava sa môže v priebehu okamihu zmeniť na udalosť, ktorá navždy ovplyvní život celej rodiny.