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Nikdy by ste nečakali, čo robí Kucka doma: Toto vás šokuje viac než jeho návrat na ihrisko

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(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/NaJa, Katka © Zoznam/NaJa, Katka

BRATISLAVA - Futbalista Juraj Kucka (39) sa po náročnej operácii a mesiacoch s barlami v rukách opäť vracia do života. Futbalová legenda však najnovšie šokovala niečím úplne iným! Odhalil totiž, že po rokoch driny na trávniku má schopnosti, ktoré by u neho tipoval len málokto...

Juraj Kucka pred pol rokom podstúpil zákrok, ktorý ho na dlhý čas vyradil z hry. Bývalý slovenský futbalový reprezentant však nestráca optimizmus, hoci priznáva, že do ideálu má ešte ďaleko. „Ešte to nie je v poriadku, ale myslím si, že to je na dobrej ceste. Začal som trénovať pomaličky, idem krok po kroku a nepredbieham nič,“ prezradil pre Topky.sk. Operácia so sebou priniesla drastické zmeny, na ktoré nebol zvyknutý. „Musel som prispôsobiť tréning zdravotnému stavu. Zo začiatku to boli barle, nemohol som toho veľa robiť. Tých zmien bolo veľmi veľa,“ hovorí o tvrdej realite Kucka.

Práve zranenie mu paradoxne doprialo čas, ktorý predtým kvôli futbalovým povinnostiam nemal. Viac sa tak môže venovať rodine a deťom - má dve dcéry (14 a 7) a dvoch synov, z ktorých mladší má len päť mesiacov. Jeho bežný deň teda začína skôr, než by mnohí čakali. „Ten najmladší je ranné vtáča ako ja, takže niekedy fungujeme už o pol piatej a ideme až do večera. O deti je najväčšia starosť, fungujeme len pre nich,“ priznáva Kucka, ktorý je stále športovcom dušou i telom a jeho jedinou vášňou nie je len futbal. „Som otvorený hocičo vyskúšať, keď mám s kým alebo je super partia... môže to byť hocičo.“ Juraj však v súkromí prekvapuje zručnosťou, ktorú by ste u chlapa z trávnika možno nečakali. Nielenže sa o deti príkladne stará, ale občas si bez problémov oblečie aj zásteru a navarí. A keby len to...

Čas si našiel aj na účasť v relácii Milujem Slovensko, a to po boku svojich futbalových súputníkov. Členmi tímov boli aj Martin Škrtel a Ján Ďurica. Ako sú na tom s vedomosťami o našej krajine, sa dozviete v relácii Milujem Slovensko, sledujte v piatok o 20.40 na JOJ-ke.

Nikdy by ste nečakali, čo robí Kucka doma: Toto vás šokuje viac než jeho návrat na ihrisko (Zdroj: Narcis Liptáková/Tomáš Hambálek)

Viac o téme: TV JOJJuraj KuckaMilujem Slovensko
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