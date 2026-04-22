Koniec trápeniu v posteli? Vedci objavili BEŽNÚ POTRAVINU, ktorá bojuje proti menštruačným kŕčom lepšie ako lieky!

NANKING – Vedci naznačujú, že jednoduchá a cenovo dostupná potravina by mohla pomôcť ženám zvládať bolestivú menštruáciu. Výskum poukazuje na účinky látky L-ergotioneín, antioxidantu nachádzajúceho sa najmä v hubách, ako sú shiitake či hliva, ktorý môže zmierňovať menštruačné kŕče.
Na rozdiel od bežných liekov proti bolesti táto látka nepôsobí až v momente, keď bolesť nastane. Podľa výskumníkov cieli priamo na bunky v maternici a pomáha znižovať zápal ešte predtým, než sa bolesť naplno rozvinie. Autor štúdie Guohua Xiao z Gene III Biotechnology Company uviedol, že ide o nový prístup: „Namiesto riešenia symptómov v čase silnej bolesti poskytuje L-ergotioneín dlhodobú nutričnú podporu. Môže tak znížiť potrebu silných liekov a ponúknuť ženám bezpečnejší spôsob, ako zlepšiť ich komfort.“
Menštruačné bolesti, odborne nazývané dysmenorea, postihujú veľkú časť žien, píše The Sun. Podľa dostupných údajov sa s nimi stretlo až 96 percent žien v Spojenom kráľovstve, pričom viac ako polovica trpí kŕčmi pri každom cykle. Príčinou býva najčastejšie zvýšená produkcia látok nazývaných prostaglandíny, ktoré spôsobujú silné sťahy maternice a obmedzujú prísun kyslíka do tkanív, čo vedie k bolesti.
Problémy so srdcom, obličkami a žalúdkom
V niektorých prípadoch sú za bolesťou aj zdravotné problémy, ako napríklad endometrióza, no často ide o prirodzenú súčasť cyklu. Ženy si od bolesti pomáhajú liekmi, teplom či rôznymi pomôckami, no dlhodobé užívanie analgetík, napríklad ibuprofen, môže niesť riziká vrátane problémov so srdcom, obličkami alebo žalúdkom.
Výskumný tím skúmal účinky L-ergotioneínu na skupine 40 žien vo veku od 18 do 30 rokov, ktoré netrpeli inými gynekologickými ochoreniami. Polovica účastníčok užívala počas troch menštruačných cyklov dennú dávku 120 miligramov tejto látky, druhá polovica dostávala placebo. Výsledky ukázali postupné znižovanie bolesti. Priemerné hodnotenie bolesti na začiatku výskumu bolo 4,8 bodu z 10, no postupne kleslo až na 2,3. Naopak, v skupine s placebom sa výrazné zlepšenie neprejavilo. Zároveň neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky.
Poškodenie buniek a zápalu
Vedci predpokladajú, že účinok látky súvisí so znížením oxidačného stresu v maternici. Ide o stav, keď v tele prevládajú škodlivé voľné radikály nad ochrannými antioxidantmi, čo vedie k poškodeniu buniek a zápalu. Odborníčka Andrea Maierová z University of Melbourne označila výsledky za biologicky vierohodné, no upozornila, že ich treba potvrdiť vo väčších štúdiách.
Od 11 rokov verila, že s jej telom nie je niečo v poriadku: Sarah odhalila TABU, ktoré trápi milióny žien!
Vedci preto plánujú rozsiahlejší výskum, ktorý by mohol potvrdiť potenciál tejto látky ako prirodzenej alternatívy k liekom. Podľa nich sa čoraz viac žien obracia k výživovým doplnkom a prírodným riešeniam, ktoré by mohli bezpečne zmierniť menštruačné ťažkosti. Ak sa účinky potvrdia, L-ergotioneín by sa mohol stať významným doplnkom v starostlivosti o ženské zdravie – jednoduchým, dostupným a bez vedľajších účinkov.