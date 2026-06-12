AKTUÁLNE V Lozorne došlo k zrážke vlaku s autom, železničná doprava je ochromená!

LOZORNO – Cestujúci na Záhorí a vodiči v okolí Lozorna musia v piatok podvečer počítať s veľkými komplikáciami. Na železničnom priecestí v Lozorne (okres Malacky) totiž došlo k vážnej zrážke nákladného vlaku s osobným motorovým vozidlom značky Hyundai. Informovala o tom polícia.
Dopravní policajti Okresného riaditeľstva PZ v Malackách vykonávajú potrebné úkony spojené so zrážkou nákladného vlaku s motorovým vozidlom zn. Hyundai. Z doposiaľ nezistených príčin tam na železničnom priechode došlo k ich zrážke. K zraneniu osôb nedošlo.
Obrovským šťastím v tomto prípade je, že hrozivo vyzerajúca nehoda si nevyžiadala žiadne zranenia ani straty na ľudských životoch. „Premávka je v tomto úseku zastavená na nevyhnutne potrebný čas. Presné príčiny a okolnosti tejto udalosti sú v štádiu objasňovania,“ informovala polícia na sociálnej sieti.