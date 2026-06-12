Odíde Martin Škrtel zo Slovenska? Záhadné slová a pretrvávajúce trápenie: Lepšie to už nebude

BRATISLAVA - Bývalý futbalový reprezentant Martin Škrtel (41) sa po návrate z cudziny udomácnil na Slovensku, no či to bude jeho finálna zastávka, je otázne. Futbalová legenda nevylúčila, že opäť zbalí kufre, no to nie je všetko!
Bývalý kapitán našej reprezentácie Martin Škrtel bol súčasťou obľúbenej šou Milujem Slovensko, kde si spoločne s ďalšími známymi tvárami preveril svoje znalosti o rodnej krajine. Hoci na televíznych obrazovkách bojoval o body pre svoj tím, v súkromí priznal, že vedomosti nie sú v tejto súťaži vždy to najdôležitejšie. „Je to zábavná relácia, niekedy tých ľudí možno pobaví viac tá nevedomosť ako vedomosť,“ zhodnotil s úsmevom pre Topky.sk.
Hoci sa po dlhých rokoch strávených v špičkových svetových kluboch vrátil domov, pri otázke o definitívnom zotrvaní na Slovensku zostáva opatrný. „Keďže som bol prevažnú väčšinu svojho života mimo Slovenska, tak som o tom neuvažoval, ale nikdy nehovor nikdy. Momentálne sme tu, ale čo bude v budúcnosti... Uvidíme,“ prezradil Škrtel, ktorý momentálne žije v Trenčíne, no jeho srdce bije pre rodné Ráztočno.
Martin však rozhodne nepatrí k ľuďom, ktorí by zaspali na vavrínoch. Aj po odchode z veľkého futbalu si neustále vytyčuje nové méty. „Stále sa snažím posúvať, či už v osobnom alebo profesnom živote, tie ciele a túžby si nastavujem podľa toho,“ vysvetľuje Škrtel.
Hoci by si fanúšikovia priali vidieť legendárnu "tridsaťsedmičku" opäť v akcii, realita je tvrdšia. Napriek tomu, že profesionálnu kariéru už uzavrel, športu sa úplne nevzdal, no jeho telo mu vystavilo nekompromisnú stopku. „Rád by som vybehol na trávnik, ale zdravotný stav mi to až tak neumožňuje a tak isto časovo to nestíham tak, ako by som chcel. Ale raz za čas to neuškodí,“ konštatuje úprimne. Vo svojich slovách však pokračoval ďalej a to, čo o svojich limitoch prezradil, vás skutočne prekvapí! A o prekvapenia nebude núdza ani v šou Milujem Slovensko. Neveríte? Tak sledujte v piatok o 20.40 na JOJ-ke.