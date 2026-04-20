Odišiel z krčmy na toaletu a už ho NIKTO NEVIDEL: Po 58 rokoch vnuk spoznal pravdu vďaka detailu na ponožkách!

NOTTINGHAMSHIRE - Zmizol bez stopy a jeho rodina desaťročia netušila, čo sa s ním stalo. Až po takmer šiestich desaťročiach priniesla náhoda odpoveď na jednu z najväčších záhad malej anglickej dediny.
V januári 1967 strávil 54-ročný Alfred večer v miestnom podniku Miners’ Arms. Syna Garyho požiadal, aby vybavil posledné objednávky, a sám sa vybral na toaletu vonku pri budove. Od tej chvíle ho už nikto nikdy nevidel, píše portál Express. Muž, známy ako skúsený baník a vášnivý chovateľ holubov, jednoducho zmizol.
Keďže sa krátko predtým rozišiel s manželkou, v dedine sa rýchlo rozšírili dohady, že si odchod naplánoval a začal nový život inde. Rodina sa s touto verziou nikdy nestotožnila – najmä jeho syn Gary veril až do konca života, že jeho otec by ich dobrovoľne neopustil.
Zlom prišiel až po 58 rokoch. Vnuk Russel, ktorý bol v čase zmiznutia ešte dieťa, narazil na sociálnych sieťach na policajnú výzvu týkajúcu sa nájdených ľudských pozostatkov. Zaujal ho detail – ponožky, ktoré mu boli podozrivo povedomé. Spomienka z detstva ho prinútila kontaktovať políciu. Testy DNA následne potvrdili, že ide o jeho starého otca.
Alfred sa stal obeťou brutálnej vraždy
Vyšetrovanie odhalilo, že Alfred sa stal obeťou brutálnej vraždy. Na jeho tele sa našli vážne zranenia, ktoré naznačovali, že sa pred smrťou zúfalo bránil. Podľa všetkého bol napadnutý tupým aj ostrým predmetom a jeho telo bolo neskôr ukryté na poli, kde ho poškodili aj zvieratá.
Hoci rodina konečne získala odpoveď na otázku, čo sa stalo, motív aj páchateľ zostávajú neznáme. „Teraz chceme vedieť prečo,“ hovorí Russel. Podľa jeho slov bol Alfred dobrosrdečný človek, ktorý si len ťažko mohol znepriateliť niekoho natoľko, aby to skončilo tragédiou. Dnes rodina verí, že niekto ešte stále pozná pravdu. Možno ju kedysi počul v spovedi alebo ju zdedil ako tajomstvo. A práve to by mohlo po rokoch priniesť nielen odpovede, ale aj vytúžený pokoj.