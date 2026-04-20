Od 11 rokov verila, že s jej telom nie je niečo v poriadku: Sarah odhalila TABU, ktoré trápi milióny žien!

CANBERRA - S vlastným telom bojovala už od detstva a dlho mala pocit, že je „iná“. Dnes o svojej skúsenosti hovorí bez hanby a snaží sa ženám ukázať, že aj menej diskutované časti tela sú úplne prirodzené.
Sarah Buttonová si prvýkrát začala uvedomovať výraznejšie tukové tkanivo v oblasti nad lonovou kosťou už ako jedenásťročná. V tom čase ešte netušila, že ide o bežný jav, a rozdiely oproti rovesníčkam v nej vyvolávali neistotu. Nepríjemné poznámky či posmešky zo strany okolia jej sebavedomie ešte viac podlomili, priznala pre portál news.com.au.
Aj v neskoršom veku sa snažila svoje telo skrývať voľným oblečením, a to dokonca aj v období, keď bola štíhla. Pocit hanby ju neopúšťal, až kým sa nerozhodla zistiť viac. Okolo dvadsiatky začala aktívne vyhľadávať informácie a postupne pochopila, že ide o prirodzené ukladanie tukového tkaniva, ktoré má mnoho žien.Svoje zistenia sa rozhodla zdieľať aj verejne. Jej otvorenosť vyvolala silnú odozvu – množstvo žien sa v jej príbehu našlo a priznalo, že celé roky prežívali podobné pochybnosti o vlastnom tele. Pre mnohé z nich bolo prekvapením zistiť, že nejde o žiadnu „chybu“, ale o bežnú variáciu ženského tela.
Ide o normálny fyziologický jav
Diskusia však ukázala aj opačné názory. Niektorí upozorňovali na to, že spoločnosť často vytvára zbytočný tlak na vzhľad, najmä prostredníctvom sociálnych sietí či fitness trendov. Objavili sa aj hlasy, že v minulosti sa podobné veci vnímali prirodzenejšie a bez stigmy. Odborníci pritom potvrdzujú, že ide o normálny fyziologický jav. Množstvo tukového tkaniva v tejto oblasti ovplyvňuje genetika, hormonálne zmeny či napríklad tehotenstvo. Nejde o zdravotný problém a vo väčšine prípadov si nevyžaduje žiadny zásah.
Zároveň platí, že neexistuje spôsob, ako cielene „schudnúť“ iba z jednej konkrétnej časti tela. Ak chce človek meniť svoju postavu, musí k tomu pristupovať komplexne – vyváženou stravou, pohybom a realistickými očakávaniami. Sarah dnes zdôrazňuje najmä jednu vec: prijať vlastné telo také, aké je. Sama priznáva, že jej trvalo roky, kým si uvedomila, že sa nemá za čo hanbiť – a práve preto chce pomôcť ostatným ženám, aby si týmto procesom nemuseli prechádzať tak dlho ako ona.