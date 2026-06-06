Vrátili ste sa zo zahraničia? TIETO príznaky nepodceňujte, môže ísť o ebolu

BRATISLAVA - Pri návšteve krajiny s výskytom ochorenia eboly je dôležité dodržiavať všetky pokyny miestnych samospráv. Riziko infikovania možno znížiť preventívnymi krokmi. Ak sa po návrate do 21 dní objavia príznaky ako horúčka, extrémna únava, hnačky, zvracanie, silné bolesti hlavy alebo nevysvetliteľné krvácanie, je potrebné okamžite kontaktovať lekára. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR to uviedol na webe.
V krajine s výskytom eboly je dôležité striktne dodržiavať hygienu a umývať si ruky vodou a mydlom. „Ak nie je k dispozícii mydlo, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,“ podotkli odborníci. Vyhýbať sa treba telesným tekutinám a kontaminovaným predmetom. „Nikdy sa nedotýkajte krvi, slín, zvratkov, výkalov ani potu. Nemanipulujte s predmetmi, ktoré mohli prísť do kontaktu s telesnými tekutinami chorého človeka, ako je posteľná bielizeň, oblečenie alebo ihly,“ upozornili. Úrad tiež odporúča zakryť si všetky rezné rany, odreniny alebo iné rany na tele.
Žiadny kontakt s kýmkoľvek, kto viditeľne vykazuje príznaky
Vyhýbať sa treba aj blízkemu fyzickému kontaktu s kýmkoľvek, kto viditeľne vykazuje príznaky ochorenia. Rovnako voľne žijúcim zvieratám a mäsu z voľne žijúcich zvierat. „Nevstupujte do oblastí, kde sa zdržiavajú netopiere, ako sú jaskyne alebo bane. Vyhýbajte sa nechránenému sexuálnemu kontaktu s osobami, ktorých zdravotný stav nepoznáte,“ dodal ÚVZ. Vyhýbať sa podľa neho treba aj kontaktu s mŕtvymi telami alebo účasti na pohrebných obradoch, ktoré vyžadujú dotyk s telom osoby, ktorá zomrela na neznámu chorobu alebo podozrenie na ebolu.
Pokiaľ sa počas cestovania objavia príznaky, odborníci radia necestovať ďalej. „Okamžite kontaktujte miestne zdravotnícke orgány a vopred ich informujte o cestovateľskej anamnéze, aby sa zdravotnícke zariadenia mohli bezpečne pripraviť na príchod pacienta,“ zdôraznili. Dôležité je podľa nich zachovať pokoj, izolovať sa a kontaktovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. „Nechoďte do zdravotníckeho zariadenia osobne bez ohlásenia. Dôsledne dodržiavajte pokyny zdravotníckeho personálu,“ dodal ÚVZ.
Kedy ísť za lekárom
V prípade, že sa príznaky objavia do 21 dní od návratu z krajiny, je potrebné okamžite kontaktovať lekára alebo záchrannú službu. „Informujte, z akej krajiny ste sa vrátili a že máte podozrenie na ebolu. Nikam nechoďte, nepresúvajte sa hromadnou dopravou a nechoďte do priestorov zdravotníckeho zariadenia. Zdravotníci musia prísť k vám. Kým situáciu nevyrieši lekár, obmedzte fyzický kontakt s členmi domácnosti a zvýšte hygienu (umývanie rúk, vlastné uteráky, vlastná toaleta, ak je to možné),“ upozornili odborníci.
Dňa 17. mája 2026 v zmysle Medzinárodných zdravotných predpisov Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila epidémiu eboly spôsobenej vírusom Bundibugyo v Konžskej demokratickej republike a Ugande za ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu. WHO aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb situáciu dôkladne monitorujú a vyhodnocujú.
Ebola je závažné vírusové ochorenie
Ebola je závažné vírusové ochorenie spôsobené vírusom eboly s vysokou mierou smrtnosti. Vyskytuje sa prevažne v krajinách subsaharskej Afriky. Ochorenie má náhly začiatok, prejavuje sa horúčkou, únavou, slabosťou a bolesťami hlavy. Po niekoľkých dňoch príznaky postupujú a nasledujú nevoľnosť, vracanie, hnačka, celková slabosť, vyrážka, príznaky poruchy funkcie pečene a obličiek. V neskorých fázach infekcie dochádza k postihnutiu mnohých orgánov a môže nastať zhoršenie tráviacich, nervových, cievnych, kožných a dýchacích ťažkostí. Prameňom nákazy je infikované zviera alebo infikovaný človek.