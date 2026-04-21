Celé stáročia sme žili v omyle: Archeológovia našli Shakespearov dom na mieste, ktoré bolo všetkým na očiach!

LONDÝN – Po stáročiach neistoty sa podarilo presne určiť polohu londýnskeho domu jedného z najvýznamnejších dramatikov histórie, William Shakespeare. Nové zistenia vychádzajú z historických plánov a dokumentov, ktoré vrhajú nové svetlo na jeho život v závere kariéry.
Dlhé roky sa predpokladalo, že Shakespeare sa po úspešnom období v Londýne stiahol do rodného mesta Stratford-upon-Avon, kde dožil. Hoci bolo známe, že vlastnil nehnuteľnosť v oblasti Blackfriars, jej presná poloha zostávala nejasná. Na budove z 19. storočia sa dokonca nachádzala pamätná tabuľa, ktorá len približne označovala miesto jeho bývania. Nový výskum však ukázal, že táto tabuľa stojí priamo na mieste jeho skutočného domu, píše portál The Sun.
Nehnuteľnosť predali len rok pred katastrofou
Kľúčový objav urobila profesorka Lucy Munro z King's College London, ktorá pri výskume londýnskych divadiel narazila na tri historické dokumenty – dva z London Archives a jeden z The National Archives. Tie obsahovali nielen presnú lokalitu nehnuteľnosti zakúpenej v roku 1613, ale aj jej pôdorys a veľkosť. Podľa zistení išlo o rozsiahlu budovu v tvare písmena L, ktorá vznikla prestavbou bývalého stredovekého kláštora a zahŕňala aj vstupnú bránu. Dom sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti divadla Blackfriars, kde Shakespeare pôsobil, a tiež neďaleko hostinca.
Pôvodná stavba sa však nezachovala – zničil ju Great Fire of London. Záznamy ukazujú, že dramatikova vnučka Elizabeth Hall Nash Barnard predala nehnuteľnosť v roku 1665, len rok pred katastrofou, ktorá zničila viac ako 13-tisíc domov. „Tento objav spochybňuje predstavu, že Shakespeare sa po odchode z Londýna už do mesta nevrátil,“ uviedla Munro. „Doteraz sa predpokladalo, že nehnuteľnosť v Blackfriars bola len investíciou, no nie je vylúčené, že ju aj reálne využíval.“
Nielen investícia, ale aj miesto tvorby
Nové dôkazy naznačujú, že dom mohol slúžiť nielen ako investícia, ale aj ako miesto tvorby. Shakespeare totiž v roku 1613 spolupracoval s dramatikom Johnom Fletcherom na hre Two Noble Kinsmen, a podľa odborníkov nie je vylúčené, že časť diela vznikla práve v tomto dome.
Plány zároveň potvrdzujú, že nehnuteľnosť sa nachádzala na dnešnom východnom konci Ireland Yard, pri Burgon Street, pričom zasahovala aj do priľahlých budov. Shakespeare zomrel vo veku 52 rokov v Stratforde-upon-Avon, no nový objav naznačuje, že jeho väzby na Londýn boli v posledných rokoch života oveľa silnejšie, než sa doteraz predpokladalo.