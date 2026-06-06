Šokujúca nehoda: VIDEO Vodiča vymrštilo po náraze z auta! Pristál o niekoľko metrov ďalej

SAN FRANCISCO - Rušná križovatka v San Franciscu sa stala dejiskom dramatickej nehody, pri ktorej sa elektrické trojkolesové vozidlo zrazilo s osobným autom značky Audi. Náraz bol taký silný, že vodiča menšieho vozidla odhodilo niekoľko metrov cez vozovku.
Chvíle hrôzy zachytila kamera
Nehoda sa stala v stredu v blízkosti štvrte Panhandle v americkom meste San Francisco.
Videozáznam, na ktorý upozornil denník New York Post, zachytáva okamihy tesne pred kolíziou. Na záberoch vidno dvoch chodcov približujúcich sa ku križovatke, keď sa do záberu dostane čierne Audi.
O niekoľko sekúnd neskôr do boku vozidla narazí elektrické trojkolesové vozidlo Arcimoto FUV, v ktorom sa nachádzali dvaja ľudia.
Vodiča odhodilo cez ulicu
Sila nárazu mala dramatické následky. Vodič trojkolesového vozidla vyletel zo sedadla a dopadol na vozovku niekoľko metrov od miesta zrážky. Po dopade sa ešte niekoľkokrát prekotúľal, kým zostal ležať na zemi. Druhý pasažier podľa dostupných záberov zostal vo vozidle.
Kolízia aktivovala aj airbagy v Audi. Auto sa následne roztočilo a len tesne minulo chodcov, ktorí sa v tom čase nachádzali v blízkosti križovatky.
Viacerých ľudí previezli do nemocnice
Na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky. „Dopravná nehoda si vyžiadala prevoz štyroch osôb do nemocnice. Zranenia sú hodnotené ako ľahké až stredne ťažké,“ uviedol San Francisco Fire Department na sociálnej sieti X.
Záchranári zároveň vyzvali verejnosť, aby sa oblasti vyhla, kým polícia zdokumentuje miesto nehody a vykoná potrebné vyšetrovanie.
Obe vozidlá skončili poškodené
Audi utrpelo výrazné poškodenie najmä v oblasti zadných ľavých dverí, kde elektrické vozidlo narazilo.
Aj trojkolesový stroj bol po nehode poškodený, hoci rozsah škôd sa podľa fotografií z miesta zdal byť menší než v prípade osobného auta.
Policajti po príchode uzavreli okolie páskami a začali vyšetrovať okolnosti kolízie. Úrady zatiaľ nezverejnili, čo presne nehodu spôsobilo ani v akom stave sa zranení nachádzajú po prevoze do nemocnice.
Nezvyčajné vozidlo jazdí po cestách legálne
Arcimoto FUV sa na trhu objavil v roku 2019. Výrobca Arcimoto ho označuje za vozidlo určené na zábavu aj každodenné využitie.
V americkej Kalifornii je zaradené do kategórie takzvaných autocyklov a môže sa legálne pohybovať po verejných komunikáciách. Vozidlo poháňa elektrický motor a jeho konštrukcia kombinuje prvky motocykla a automobilu.
Podľa denníka New York Post však najnovšia nehoda opäť otvorila diskusiu o bezpečnosti podobných vozidiel pri strete s klasickými automobilmi.