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Veľký úspech polície v Košiciach: Rýchlo objasnili lúpež a traja muži už skončili vo väzbe

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

KOŠICE - Košickí kriminalisti objasnili lúpež, ku ktorej došlo v nedeľu (31. 5.) v skorých ranných hodinách v Košiciach. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Illésová informovala, že obvineniu čelia štyria muži, pričom traja z nich skončili vo väzbe.

Podľa doterajších zistení si poškodeného muža vyhliadla skupina osôb po tom, ako sa zdržiaval v centre mesta a v jednej z košických herní vyhral väčší obnos peňazí. „Pod zámienkou odvozu ho mali nalákať do vozidla a odviezť na odľahlejšie miesto mimo centra Košíc. Keď poškodený začal tušiť, že niečo nie je v poriadku, pokúsil sa uniknúť. Osoby ho však prenasledovali, následne ho pripravili o finančnú hotovosť, mobilný telefón, platobnú kartu a ďalšie osobné veci ako kľúče od domu,“ uviedla hovorkyňa s tým, že poškodenému vznikla škoda prevyšujúca 2000 eur.

Policajti bezprostredne po udalosti vykonali množstvo úkonov, zabezpečovali stopy a preverovali kamerové záznamy. Práve dôsledná operatívna práca košických kriminalistov podľa Illésovej viedla k rýchlej identifikácii a zadržaniu podozrivých osôb.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach vzniesol obvinenie voči štyrom mužom zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. „Na podnet vyšetrovateľa bol spracovaný návrh na ich väzobné stíhanie. Súd následne rozhodol o vzatí troch obvinených do väzby, pričom vo vzťahu k jednej osobe návrhu nevyhovel,“ dodala Illésová.

Viac o téme: LúpežVäzbaPolícia Košice
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