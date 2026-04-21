Revolúcia v oblakoch alebo klaustrofobická nočná mora? Poschodové sedadlá v lietadlách rozdelili svet na dva tábory!

LONDÝN – Nezvyčajný návrh dvojposchodových sedadiel v lietadlách opäť púta pozornosť. Koncept s názvom Chaise Longue Economy Seat, ktorý prvýkrát predstavil dizajnér Alejandro Núñez Vicente ešte v roku 2020, sa posunul bližšie k finálnej podobe a podľa autora by mohol výrazne zlepšiť komfort cestujúcich v ekonomickej triede.
Sedadlá sú navrhnuté v dvoch úrovniach nad sebou, čím by vznikli akési „poschodové rady“. Hlavnou výhodou má byť viac priestoru na nohy, keďže pred cestujúcim by sa nenachádzalo klasické operadlo. Zlepšiť by sa mal aj problém so sklopenými sedadlami, ktoré dnes často obmedzujú pasažierov za nimi. Novinka počíta aj s presunutím batožinového priestoru – namiesto horných priehradiek by mali byť úložné boxy pod sedadlami. Ako uvádza The Sun, v budúcnosti sa dokonca uvažuje aj o rozšírení konceptu o polohovateľné či ležadlové varianty.
Autor projektu priznáva, že inšpiráciou bola vlastná skúsenosť z letu po Európe, počas ktorého ho sklamal nedostatok miesta v nízkonákladových aerolinkách. Zdôrazňuje však, že nejde o internetový vtip, ale o reálny projekt, ktorý chce dostať do praxe. Najnovšia verzia sedadiel bola predstavená na výstave Aircraft Interiors Expo v Nemecku. Vicente tvrdí, že ide o doteraz najprepracovanejší návrh a že už komunikuje s leteckými spoločnosťami aj výrobcami lietadiel. Spoločnosť Airbus podľa neho dokonca skúma podobné koncepty v ranom štádiu.
Pozitívne ohlasy
Nový dizajn zároveň prináša viac priestoru, čo naznačuje, že by nemusel zostať len v základnej ekonomickej triede. Podľa autora by sa mohol zaradiť skôr medzi prémiové produkty, pričom do bežnej triedy by sa mohol rozšíriť postupne. Testovanie s figurantmi prinieslo pozitívne ohlasy – najmä spodná úroveň sedadiel bola podľa niektorých porovnateľná s biznis triedou. Napriek tomu sa objavujú aj výrazné výhrady.
Kritici upozorňujú na možnú klaustrofóbiu, keďže horná úroveň sedadiel môže pôsobiť stiesnene. Objavujú sa aj obavy, že ide len o ďalší spôsob, ako do lietadiel dostať viac pasažierov. Otázniky visia aj nad bezpečnosťou. Evakuácia lietadla musí prebehnúť do 90 sekúnd a nie je isté, či by zložitejšia konštrukcia sedadiel tento štandard splnila. Skeptici upozorňujú aj na praktické problémy, napríklad pohyb cestujúcich medzi úrovňami.
Podobné experimenty však nie sú v letectve výnimočné. Napríklad Air New Zealand plánuje zaviesť poschodové lôžka pre pasažierov ekonomickej triedy na diaľkových letoch, ktoré si budú môcť rezervovať na časové bloky. Budúcnosť lietania tak môže priniesť výrazné zmeny. Otázkou zostáva, či cestujúci uprednostnia väčší komfort, alebo dajú prednosť tradičnému usporiadaniu, na ktoré sú zvyknutí.