NAJDESIVEJŠIA smrť v dejinách? Bol pri vedomí do POSLEDNEJ SEKUNDY, kým sa pod ním neotvorilo podsvetie!

NEW YORK - Práca súdneho lekára patrí medzi najnáročnejšie profesie, no aj medzi odborníkmi existujú prípady, ktoré sa vymykajú všetkému bežnému. Jedným z nich je tragický osud mladého muža, ktorého smrť je dodnes označovaná za jednu z najdesivejších, aké kedy zaznamenali.
Americká súdna lekárka Dr. Judy Melineková vo svojej praxi opakovane čelila extrémnym situáciám. Ako však sama priznala, jeden konkrétny prípad ju prenasleduje dodnes a označuje ho za „najhoršiu nočnú moru“, akú počas kariéry zažila. Obeťou bol barman Sean Doyle, ktorý sa v roku 2002 stal účastníkom konfliktu počas návratu z nočného podniku. Ako informuje portál LadBible, po hádke s priateľom skončil na dne otvorenej šachty v centre New Yorku.
Pád z približne 18-metrovnej výšky pritom nebol príčinou smrti. Doyle dopadol do priestoru zaplaveného vriacou vodou a parou z poškodeného potrubia. Napriek tomu, že pád prežil bez vážnych zranení, ocitol sa v pasci, z ktorej nebolo úniku. Teploty v podzemnom priestore dosahovali extrémne hodnoty, približne 148 stupňov Celzia, čo znemožnilo záchranárom okamžitý zásah. Svedkovia uvádzali, že muž bol pri vedomí a volal o pomoc, no nik sa k nemu nedokázal dostať včas.
Počas celej tragédie zostal pri vedomí
Podľa zistení lekárky Doyle neutŕžil žiadne zlomeniny ani poranenia hlavy, čo znamená, že počas celej tragédie zostal pri vedomí. Práve tento fakt robí jeho smrť mimoriadne desivou – zomrel uvarený zaživa v dôsledku extrémne horúcej pary a vody. Po vytiahnutí tela boli zistené rozsiahle poškodenia – koža sa oddelila od tela a vnútorné orgány vykazovali známky tepelného poškodenia. Lekárka neskôr uviedla, že telo vyzeralo, „akoby bolo uvarené ako homár“.
Prípad sa stal jedným z najznámejších v oblasti súdneho lekárstva a zároveň varovným príkladom nebezpečenstva, ktoré môže predstavovať infraštruktúra veľkomiest. Odborníci zároveň upozorňujú, že podobné tragédie sú síce zriedkavé, no pri kombinácii nešťastných okolností môžu mať fatálne následky. Aj po rokoch zostáva tento prípad mementom toho, aké kruté a nepredvídateľné môžu byť niektoré osudy.