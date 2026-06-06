Slovenská speváčka pred chvíľou porodila a... Bleskový návrat na pódiá!

TRNAVA - Speváčka Sima si dlhú pauzu od koncertovania nedáva. Len mesiac po narodení dcérky Naomi oznámila fanúšikom termín svojho návratu na koncertné pódiá.
Začiatkom mája sa speváčka Sima stala mamou. Na svet priviedla dievčatko, ktorému spolu s partnerom vybrali meno Naomi. Radostnú novinku oznámila svojim fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí, kde sa okamžite stretla s množstvom gratulácií. Narodenie dcérky pre ňu znamená začiatok novej životnej etapy, no zároveň dala jasne najavo, že sa nechystá úplne stiahnuť z hudobnej scény.
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Aj napriek tomu, že je mamou len približne mesiac, ako už skôr avizovala, na svoju kariéru neplánuje zanevrieť. Naopak, fanúšikov potešila správou, že návrat na koncertné pódiá príde skôr, než mnohí očakávali. Speváčka totiž už zverejnila aj dátum svojho návratu k vystupovaniu. „Môj comeback naspäť na stage,” pripísala k oznamu, ktorým potvrdila, že sa opäť postaví pred publikum.
Sima sa netají tým, že hudba zostáva dôležitou súčasťou jej života aj po narodení dcérky. Svoj návrat plánuje na august. Malá Naomi bude mať v tom čase približne štyri mesiace. Prvý koncert po materskej prestávke odohrá v Košiciach. Následne bude pokračovať vystúpením v Trnave.
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