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Ktoré európanky sú najnahnevanejšie a najsmutnejšie? Odborníci hľadajú príčinu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Nový medzinárodný prieskum priniesol nelichotivé zistenia. Britské ženy patria podľa výsledkov medzi najnahnevanejšie a najsmutnejšie v Európe. Odborníci upozorňujú, že za tým môžu stáť nielen psychické problémy, ale aj stav zdravotníctva a rastúce životné náklady.

Britské ženy zažívajú náročné obdobie. Aspoň to naznačujú výsledky najnovšieho rebríčka Hologic Global Women's Health Index, ktorý každoročne mapuje zdravie a psychickú pohodu žien po celom svete.

Podľa údajov viac ako pätina Britiek priznala, že počas veľkej časti predchádzajúceho dňa pociťovala hnev. V rámci Európy sa tak Spojené kráľovstvo zaradilo na šieste miesto medzi krajinami s najvyššou mierou ženského hnevu. Predbehli ho len Malta, Grécko, Česko, Albánsko a Španielsko, píše The Sun.

Ešte znepokojivejšie je, že počet žien, ktoré priznali pocity hnevu, medziročne výrazne stúpol. Výskumníci hovoria o náraste približne o 47 percent oproti predchádzajúcemu roku.

Smútok nad európskym priemerom

Prieskum zároveň ukázal, že Britky častejšie zápasia aj so smútkom.

Približne tri z desiatich opýtaných žien uviedli, že sa cítili smutné. Európsky priemer pritom predstavoval približne štvrtinu respondentiek. Podobne vysoké boli aj hodnoty obáv a stresu. Takmer 40 percent žien priznalo pocity znepokojenia počas veľkej časti dňa.

Výskumníci sledovali viac ako 76-tisíc žien a dievčat vo viac než 140 krajinách sveta. Respondentky odpovedali na otázky týkajúce sa emócií, ktoré prežívali „počas väčšiny včerajšieho dňa“.

Ženy trápia aj zdravotné problémy

Prieskum neukázal len horšiu psychickú pohodu. Približne tretina Britiek uviedla, že žije s chronickými zdravotnými problémami. Rovnaký podiel respondentiek priznal aj pravidelné bolesti. V oboch prípadoch išlo o výrazný nárast oproti predchádzajúcemu obdobiu.

Práve zdravotný stav podľa odborníkov úzko súvisí s rastúcou nespokojnosťou.

Odborníci ukazujú na zdravotníctvo

Podľa expertov môže byť jedným z hlavných dôvodov frustrácie britských žien zhoršujúci sa prístup k zdravotnej starostlivosti.

Odborníčka na ženské zdravie Anna O'Sullivanová upozornila, že ženy často čelia dlhým čakacím dobám, oneskoreným diagnózam a pocitu, že ich zdravotné problémy nie sú dostatočne prioritou. Práve to môže podľa nej prispievať k rastúcemu hnevu a psychickému vyčerpaniu.

Výskumy z predchádzajúcich rokov navyše opakovane ukázali, že Britky patria medzi najsmutnejšie a najstresovanejšie ženy v Európe. Odborníci vtedy upozorňovali aj na rastúce životné náklady, vysoké ceny bývania, pracovný tlak či náročné zosúlaďovanie práce a rodinného života.

Situácia sa zhoršuje

Výsledky sú o to alarmujúcejšie, že zatiaľ čo v mnohých európskych krajinách zostávajú úrovne negatívnych emócií stabilné alebo dokonca klesajú, vo Veľkej Británii sa trend vyvíja opačným smerom.

Krajina sa zároveň prepadla aj v celosvetovom rebríčku ženského zdravia. Kým minulý rok bola na 40. mieste, teraz sa nachádza až na 48. priečke.

Britská vláda už oznámila prípravu obnovenej stratégie pre ženské zdravie, ktorá má riešiť problémy s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a diagnostiky. Odborníci však upozorňujú, že bez dlhodobých systémových zmien sa situácia len ťažko zlepší.

Zdá sa tak, že za rastúcim hnevom a smútkom britských žien nestojí jediný problém. Skôr ide o kombináciu zdravotných, ekonomických a spoločenských faktorov, ktoré sa postupne nahromadili a dnes sa odrážajú aj v medzinárodných štatistikách.

Viac o téme: ŽenyVeľká BritániaSmútok
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