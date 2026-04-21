Jaskyňa pod hradom Pembroke prehovorila: Dlhé roky ju ignorovali, teraz odhalila SVETOVÝ UNIKÁT!

PEMBROKE - Pod stredovekým hradom Pembroke Castle objavili archeológovia pozostatky hrocha staré približne 120-tisíc rokov, čo odborníci označujú za objav, ktorý môže zásadne prepísať dejiny osídlenia Británie. K nálezu došlo v jaskyni Wogan Cavern, ktorá sa nachádza priamo pod hradom a postupne odhaľuje svoje bohaté praveké vrstvy.
Lokalita už v minulosti priniesla významné nálezy vrátane kostí mamuta srstnatého starých približne 10-tisíc rokov, no aktuálny objav hrocha je podľa vedcov doposiaľ najvýznamnejší. Okrem zvieracích pozostatkov sa v jaskyni našli aj dôkazy o prítomnosti raných ľudí vrátane Homo sapiens a pravdepodobne aj Neanderthals.
Výskum vedie University of Aberdeen, ktorý už získal financovanie na ďalších päť rokov, informuje The Sun. Vedúci projektu Dr Rob Dinnis zdôraznil, že ide o jedinečné nálezisko: „Už teraz môžeme povedať, že ide o výnimočné miesto. Máme tu dôkazy o raných moderných ľuďoch aj náznaky ešte staršieho osídlenia. V Británii neexistuje nič podobné.“
Prítomnosť hrocha naznačuje, že v období poslednej medziľadovej doby bolo podnebie v tejto oblasti výrazne teplejšie než dnes. Podľa vedcov môže lokalita poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa menili klimatické podmienky a ako na ne reagovali ľudia i zvieratá počas viac než 100-tisíc rokov.
Ukrývajú množstvo cenných nálezov
Zaujímavosťou je, že jaskyňa bola dlhé roky považovaná za archeologicky bezvýznamnú. Až výskumy z rokov 2021 až 2024 odhalili, že sedimenty zostali vo veľkej miere nedotknuté a ukrývajú množstvo cenných nálezov. Správca hradu Jon Williams uviedol, že objav vyvolal veľké nadšenie: „Je fascinujúce sledovať, ako jaskyňa odhaľuje svoje tajomstvá. Ide o úplne inú históriu, než akú bežne spájame s týmto miestom.“
Prvé LABORATÓRIUM LÁSKY pre páry je realitou: Vedci v intímnom prítmí sledujú to, o čom sa iní BOJA AJ HOVORIŤ!
Nové archeologické práce by sa mali začať koncom mája a odborníci veria, že jaskyňa sa môže zaradiť medzi najdôležitejšie praveké náleziská v Británii. Objav hroších kostí pod stredovekým hradom tak prináša nielen prekvapivý pohľad do dávnej minulosti, ale aj nové poznatky o vývoji prostredia a života na britských ostrovoch.