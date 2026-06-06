Komfort do exotiky sa nateraz odkladá: Letisko v Bratislave zrušilo dôležitú súťaž za tisíce eur

BRATISLAVA - Letisko M. R. Štefánika v Bratislave zatiaľ nenašlo spoločnosť na vybudovanie nástupného mosta pre cestujúcich do lietadiel. Vo verejnej súťaži vyhlásenej v januári tohto roka síce dostalo jednu ponuku v lehote do 31. marca, no uchádzač z krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru nesplnil všetky podmienky. Letisko potvrdilo, že túto ponuku vylúčilo, súťaž ukončilo bez podpisu zmluvy a nevybralo žiadneho víťaza. Výsledky súťaže zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Proces výberu dodávateľa na vybudovanie nástupného mosta však pokračuje ďalej, letisková spoločnosť preto nebude zverejňovať detaily o uchádzačovi a jeho ponuke vo verejnej súťaži,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová. Po zrušení súťaže postupuje letisko podľa zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého môže priamo rokovať o predložení ponuky s jedným alebo s viacerými uchádzačmi na vybudovanie oboch častí nástupného mosta.
Letisko v tendri plánovalo nájsť dodávateľa nástupného mosta za predpokladanú cenu zhruba 767.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Z toho odhadované náklady na dodávku a montáž predmostia - pevnej časti nástupného mosta z oceľovej priehradovej konštrukcie dĺžky 26 metrov boli necelých 254.000 eur. Dodávka a montáž samotného teleskopického nástupného mosta mohla stáť predbežne vyše 513.000 eur. Cena mala pri vyhodnotení ponúk váhu 85 % a lehota dodania 15 %.
Komfort pri letoch do exotiky
„Letisko M. R. Štefánika plánuje vybudovaním nástupného mosta zabezpečiť komfort pre cestujúcich a zvýšiť bezpečnosť pri nastupovaní do lietadiel priamo z odbavovacej budovy či po prílete z lietadla do terminálu. V zimnom období je napríklad v ponuke letov z Bratislavy každoročne viacero exotických destinácií širokotrupými lietadlami kategórie E,“ priblížila Demovičová. Vzhľadom na to, že projekty sú v štádiu interných príprav, letisko ich doposiaľ nepredstavilo leteckým dopravcom s ponukou využitia.
Letisková spoločnosť ešte v marci uzavrela zmluvu so spoločnosťou G-Technik z Malaciek na dodanie dvoch teleskopických nakladačov za 446.000 eur bez DPH. Jeden nakladač má nosnosť šesť až desať ton, druhý 13 až 18 ton. Podľa zmluvy by ich mala firma dodať letisku najneskôr do šiestich mesiacov od jej účinnosti, teda do polovice septembra.
„Teleskopické nakladače budú slúžiť na nakladanie a vykladanie cargo tovaru. Sú to univerzálne nakladače pre manipuláciu s väčšou tonážou a výškou, ktoré zvýšia prevádzkovú efektívnosť a skrátia čas manipulácie s nákladom,“ ozrejmila Demovičová.