Kedysi zdobili červený koberec, dnes je z neho tuctový foter a ona vyzerá ako babička!

LOS ANGELES - Boli jedným z najobdivovanejších párov Hollywoodu. Hoci ich manželstvo sa skončilo rozvodom, Jason Momoa a Lisa Bonet ukázali, že rodina je pre nich stále na prvom mieste. Pri príležitosti promócie svojej najstaršej dcéry Loly sa opäť stretli pred objektívmi fotografov – a okrem dojímavých rodinných momentov okamžite zaujali aj svojím vzhľadom.
Pre Jasona Momou a Lisu Bonet to bol jeden z tých výnimočných dní, ktoré si žiadny rodič nechce nechať ujsť. Ich dcéra Lola Iolani Momoa totiž úspešne ukončila strednú školu a na slávnostnej promócii v Los Angeles nechýbal ani jeden z jej slávnych rodičov. Hoci sa ich manželstvo skončilo a rozvod bol definitívne uzavretý v roku 2024, obaja opäť dokázali, že pri dôležitých rodinných udalostiach držia spolu.
Fanúšikovia si okamžite všimli, že hviezda filmu Aquaman dorazila vo svojom typickom bohémskom štýle. Momoa zvolil ružovú košeľu, svetlé nohavice a outfit doplnil výraznou krémovou baretkou, ktorá sa stala jedným z najdiskutovanejších detailov celého dňa. Počas ceremoniálu pôsobil uvoľnene a neskrýval emócie. Ešte väčšiu pozornosť však vyvolala Lisa Bonet. Herečka, ktorá sa na verejnosti objavuje len zriedka, stavila na vzdušné bielo-oranžové šaty s balónovými rukávmi, slamenú kabelku a malé okrúhle okuliare. Mnohým fanúšikom neunikol ani ďalší detail – zdalo sa, že Bonet sa definitívne vzdala farbenia vlasov.
Jej dlhé vlasy pôsobili prirodzenejšie než v minulosti a bolo vidieť výrazné sivé a strieborné pramene. Herečka tak opäť ukázala, že patrí k hviezdam, ktoré sa nesnažia za každú cenu bojovať proti veku a čoraz viac prijímajú prirodzené starnutie. Momoa a Bonet tvorili pár od roku 2005. Ich rozchod oznámili verejnosti v roku 2022, pričom súdne dokumenty neskôr ukázali, že oddelene žili už od roku 2020. Rozvod bol dokončený v roku 2024. Napriek tomu sa im podarilo zachovať priateľský vzťah kvôli deťom. Práve promócia Loly bola ďalším dôkazom, že aj po konci manželstva dokážu fungovať ako súdržná rodina.
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