Vodič zrazil priamo na priechode iba 10-ročného chlapca: Všetko zachytili kamery! Polícia zverejnila mrazivé VIDEO

VARŠAVA - Zrážka, z ktorej tuhne krv v žilách. V Poľsku došlo k nehode, pri ktorej vodič priamo na priechode pre chodcov zrazil iba 10-ročného chlapca. Polícia sa zábery rozhodla zverejniť, aby vystríhala ostatných - a to ako chodcov, tak aj vodičov. Upozorňujeme, že video nie je vhodné pre citlivé povahy.
Poľská polícia uviedla, že zábery zverejnila s ohľadom na bezpečnosť chodcov, najmä na bezpečnosť detí a dospievajúcich. K nehode došlo v stredu popoludní. "V stredu (3. 6. 2026) po 14. hodine v obci Osiek (okres Osvienčim) na ulici Główna 86-ročný vodič osobného vozidla značky Opel na priechode pre chodcov zrazil 10-ročného chlapca," uviedla polícia.
V blízkosti miesta nehody sa nachádzala hliadka dopravnej polície. Policajti maloletému chlapcovi okamžite poskytli pomoc a privolali záchrannú zdravotnú službu. Chlapec bol pri vedomí prevezený do nemocnice. Našťastie sa po vyšetreniach ukázalo, že napriek vážne vyzerajúcej nehode utrpel iba pomliaždeniny. Udalosť bola kvalifikovaná ako dopravná kolízia.
Polícia poukázala na dôležitosť pozornosti a zásady obmedzenej dôvery na cestách a to ako zo strany vodičov, tak aj zo strany chodcov.