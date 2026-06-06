Kollárova ex je už babička (45): Prvé FOTO s vnúčatkom!

BRATISLAVA - Andrea Heringhová prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Bývalá partnerka Borisa Kollára sa vo veku 45 rokov stala babičkou.
Andrea Heringhová patrí už dlhé roky medzi známe tváre slovenského šoubiznisu. V minulosti bola považovaná za favoritku podnikateľa a politika Borisa Kollára, s ktorým má dve deti – 16-ročnú dcéru Saru a 13-ročného syna Borisa. Najstaršieho syna Nicka priviedla na svet ešte počas vzťahu s nitrianskym podnikateľom Gabrielom Heringhom.
Hoci má Andrea len 45 rokov, už sa môže pýšiť titulom babička. Len pred niekoľkými dňami sa totiž prevalila správa, že jej syn Nick a jeho partnerka Laura očakávajú prírastok do rodiny. Mnohých ale prekvapilo, že rodina už medzitým stihla privítať na svete vnúčatko. Andrea Heringhová sa teší z narodenia svojej prvej vnučky, ktorá dostala meno Victoria Elizabeth.
Šťastná stará mama sa o svoju radosť podelila aj so svojimi fanúšikmi na Instagrame, kde neskrývala silné emócie. „Moje krásne prvé vnúčatko Victoria Elizabeth je na svete! Som nesmierne šťastná, hrdá a vďačná za tento moment. Ďakujem ti život za takéto nádherné chvíle, horím láskou,” zverila sa Heringhová. Gratulujeme!
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