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Nehoda na hrebeni Nízkych Tatier: Na mladú turistku spadla skala! Záchranári ju niesli na nosidlách

Ilustračný obrázok
(Zdroj: hzs.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Nízkotatranskí horskí záchranári pomáhali v sobotu popoludní 28-ročnej českej turistke, ktorá sa zranila v oblasti Derešov. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.

Žene spadla na chodidlo skala a spôsobila jej poranenie priehlavku, čo jej znemožnilo pokračovať v túre. „Horskí záchranári ju po vyšetrení a ošetrení na nosidlách transportovali po hrebeni k hornej stanici lanovky na Chopku, ktorou bola zvezená na Priehybu a odtiaľ záchranným vozidlom do nemocnice v Liptovskom Mikuláši,“ priblížila zásah HZS.

Viac o téme: TuristkaČeská republikaHorská záchranná služba (HZS)Derešov
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