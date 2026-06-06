Nehoda na hrebeni Nízkych Tatier: Na mladú turistku spadla skala! Záchranári ju niesli na nosidlách

(Zdroj: hzs.sk)
DEMÄNOVSKÁ DOLINA - Nízkotatranskí horskí záchranári pomáhali v sobotu popoludní 28-ročnej českej turistke, ktorá sa zranila v oblasti Derešov. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti.
Žene spadla na chodidlo skala a spôsobila jej poranenie priehlavku, čo jej znemožnilo pokračovať v túre. „Horskí záchranári ju po vyšetrení a ošetrení na nosidlách transportovali po hrebeni k hornej stanici lanovky na Chopku, ktorou bola zvezená na Priehybu a odtiaľ záchranným vozidlom do nemocnice v Liptovskom Mikuláši,“ priblížila zásah HZS.