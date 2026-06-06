KONIEC ďalšej predajne! Známy nábytkársky gigant zatvára svoje pobočky: Ohlásil veľký výpredaj

BERLÍN - Známy nemecký nábytkársky gigant Roller zavrel za posledný rok už sedem predajní po celej krajine. Najnovšie má skončiť pobočka v meste Offenbach.
Spoločnosť Roller na konci mája oznámila, že v polovici júla zatvorí predajňu v Offenbachu v Hesensku. Ide už o siedmu zatvorenú pobočku za posledný rok. "Vážení zákazníci, zatvárame túto pobočku a začali sme výpredaj," oznámili. Zákazníkom v najbližších dňoch sľubuje nábytok aj dekoratívne predmety za výhodné ceny.
"Súčasné uzatvárania sú individuálnym rozhodnutím. Neznamenajú všeobecné stiahnutie sa z trhu. Ekonomicky stabilné a ziskové lokality zostávajú jasným zameraním nášho portfólia pobočiek. Tieto lokality hodláme ďalej rozvíjať a posilňovať modernizáciou a investíciami do kvality priestorov a procesov," uviedla firma pre nemecký denník Bild. Zároveň prisľúbila, že zamestnancom ponúkne pracovné príležitosti v pobočkách v okolí.
Za nábytkárskym gigantom stojí nemecká skupina Tessner a rakúska firma XXXLutz. Prevádzkuje viac ako 110 predajní s približne 4 000 zamestnancami.