Poplach pri hraniciach so Slovenskom: Našli jedovaté húsenice! Sú nebezpečné pre ľudí aj zvieratá

VARŠAVA - Predstavitelia obce Klaj v Malopoľskom vojvodstve pri hraniciach so Slovenskom upozornili na výskyt húseníc priadkovčeka dubového, ktorého rozšírenie v poslednom období evidujú aj viaceré štáty západnej Európy. Kontakt s húsenicami môže predstavovať zdravotné riziko pre ľudí i zvieratá. Informuje o tom varšavský spravodajca denník Rzeczpospolita.
Predstavitelia samosprávy uviedli, že nebezpečenstvo nepredstavuje dospelý motýľ, ale jeho húsenice. Tie sú od vyliahnutia pokryté jemnými jedovatými chĺpkami, ktoré sa môžu šíriť vzduchom a vyvolať alergické reakcie, podráždenie kože či problémy s dýchaním. Výskyt priadkovčeka v Poľsku zaznamenali aj v predchádzajúcich rokoch. Miestne úrady už skôr informovali o jeho prítomnosti v Kujavsko-pomoranskom a Veľkopoľskom vojvodstve.
Obyvatelia by sa podľa upozornenia mali vyhýbať kontaktu s húsenicami a miestam ich výskytu. Riziko môžu predstavovať aj voľne sa šíriace chĺpky, ktoré sa dostávajú do okolia z hniezd vytváraných na duboch. Výskyt húsenice bol podľa portálu Atlas škodcov zaznamenaný aj na Slovensku.