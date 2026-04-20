Umierala doma v posteli a nemohla dýchať: V POSLEDNEJ SEKUNDE k nej prišla zosnulá babka a ... už sa smrti nebojí!

USA - Američanka Amber Bakerová tvrdí, že počas vážneho astmatického záchvatu zažila intenzívny zážitok na hranici života a smrti, ktorý jej podľa vlastných slov zachránil život a zásadne zmenil jej pohľad na existenciu.
K incidentu došlo v novembri 2018, keď sa jej zdravotný stav náhle zhoršil v dôsledku bronchitídy. Napriek predchádzajúcej hospitalizácii a liečbe steroidmi sa jej dýchanie opäť dramaticky skomplikovalo. V skorých ranných hodinách ju postihol silný astmatický záchvat, počas ktorého sa nedokázala dostať k telefónu ani privolať pomoc, informuje The Mirror. Ako uvádza, postupne začala strácať vedomie.
Vízia zosnulej starej mamy
Baker opisuje, že v tom momente sa jej mala zjaviť postava jej zosnulej starej mamy, ktorá k nej pristúpila a „pomáhala jej dýchať“. „Cítila som, ako sa mi uvoľňuje hrudník a každý nádych bol jednoduchší. Bolo to sprevádzané pocitom pokoja a lásky,“ uviedla. Podľa jej slov nebola sama – v miestnosti mala vnímať aj ďalšie prítomnosti, vrátane postavy, ktorú identifikovala ako Pannu Máriu, a neskôr aj archanjela Michaela.
Pocit opustenia tela
Žena tvrdí, že počas zážitku mala pocit, akoby opúšťala svoje telo a prechádzala „tunelom svetla“. Tento moment sprevádzalo silné vedomie prepojenia s niečím, čo opisuje ako vyššiu silu. „Mala som pocit, že vstupujem do inej úrovne vedomia. Vnímala som bezpodmienečnú lásku a pokoj,“ uviedla. Podľa jej slov jej tieto bytosti odovzdali posolstvo o neobmedzenosti vedomia a duchovnej podstate človeka.
Návrat a zmena života
Po návrate k vedomiu sa jej stav stabilizoval. Skúsenosť označuje za moment „znovuzrodenia“, ktorý ju motivoval zmeniť životný smer. Dnes pôsobí ako duchovná lektorka a venuje sa práci s ľuďmi, ktorým chce pomáhať zvládať strach a hľadať zmysel života.
Podobné zážitky na hranici smrti sú relatívne časté a dokumentované v mnohých prípadoch. Ľudia často opisujú pocity pokoja, opustenie tela či stretnutia so zosnulými blízkymi. Odborníci však tieto fenomény zväčša vysvetľujú ako reakciu mozgu na extrémny stres, nedostatok kyslíka alebo neurochemické procesy v kritických situáciách.