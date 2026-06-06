Dopravný kolaps medzi Sencom a Sládkovičovom: Auto skončilo v priekope! Na mieste zasahujú policajti

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
KRÁĽOVA PRI SENCI - Seneckí policajti v sobotu popoludní dokumentujú dopravnú nehodu na ceste prvej triedy číslo 62 medzi Kráľovou pri Senci a Sládkovičovom. Premávka je obmedzená. Jedno z áut skončilo v priekope, dvaja ľudia sa ľahko zranili. Informoval o tom bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
„Premávka je v tomto úseku aktuálne obmedzená v jednom jazdnom pruhu, pričom dopravní policajti premávku usmerňujú. Vodičov žiadame, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili svoju opatrnosť a trpezlivosť,“ uviedol Szeiff. Dodal, že k nehode došlo krátko pred 13.00 h.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)