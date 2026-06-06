Krik, nadávky a slová a Putinovi: Staršia pani spustila v bratislavskej MHD lavínu nechutných vulgarizmov!

BRATISLAVA – Cestovanie bratislavskou mestskou hromadnou dopravou so sebou občas prináša situácie, nad ktorými zostáva zdravý rozum stáť. Dôkazom je aj nedávny incident, ktorý sa rýchlo rozšíril na sociálne siete. Staršia cestujúca tam totálne stratila sebakontrolu a po tom, čo ju jeden z cestujúcich upozornil na hlučné správanie, spustila nekontrolovateľnú smršť tých najhrubších nadávok a agresie, pričom sa neváhala vyhrážať ruským prezidentom.
Celý konflikt, na ktorý upozornila facebooková stránka „Reagujem na spodinu“, začal pritom úplne banálne. Staršia pani počas jazdy MHD telefonovala. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby do prístroja nezačala kričať tak intenzívne, že doslova rušila všetkých spolucestujúcich.
Keď už bola situácia neúnosná, rozhodol sa zasiahnuť jeden z mladších spolucestujúcich. Pán ženu upozornil, aby telefonovala o niečo tichšie a brala ohľad na ostatných ľudí v autobuse. Namiesto ospravedlnenia alebo stíšenia hlasu však prišiel absolútny šok a nekontrolovateľný amok.
Žena okamžite prepla do agresívneho módu a na adresu mladého muža, ale aj všetkých prítomných, začala chrliť neskutočne vulgárnu lavínu urážok. To najbizardnejšie však prišlo vzápätí, keď agresívna pani začala do konfliktu zaťahovať geopolitiku a hroziť ruskou armádou.
Žena v afekte kričala proroctvá o ruskom prezidentovi. Vraj keď na Slovensko dorazí Putin,tak nás všetkých... Tento fanatický výstup sprevádzaný nadávkami najhrubšieho zrna nechal ostatných cestujúcich v nemom úžase.