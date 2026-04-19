Tik-tak! OSUDOVÝ termín sa blíži: Majiteľ výherného tiketu riskuje, že príde o MILIÓNY kvôli jedinej chybe

LONDÝN - Majiteľ výherného tiketu z britskej National Lottery má už len obmedzený čas na to, aby si prevzal svoju výhru vo výške jedného milióna libier. Termín na prihlásenie sa vyprší 30. apríla.
Lotéria preto vyzýva všetkých, ktorí si zakúpili tiket na žrebovanie z 1. novembra minulého roka, aby si dôkladne skontrolovali svoje veci. Ako informuje The Sun, výherné čísla boli 17, 18, 31, 36, 39 a 51, pričom bonusové číslo bolo 29. Podľa organizátorov sa výherný tiket mohol ľahko zatúlať medzi osobnými vecami. „Skontrolujte staré peňaženky, vrecká kabátov alebo miesta, kde si odkladáte dôležité predmety. Keďže žrebovanie prebehlo krátko po Halloweene, môže byť tiket aj medzi kostýmami,“ upozornil Andy Carter zo spoločnosti Allwyn.
Lotéria zároveň pripúšťa, že výherca nemusí pochádzať priamo z oblasti South Gloucestershire, kde bol tiket zakúpený. Mohol sa tam nachádzať len dočasne, napríklad počas návštevy. Ak sa výherca neprihlási v stanovenom termíne, celá suma bude presunutá na verejnoprospešné projekty financované Národnou lotériou. Organizátori preto apelujú na verejnosť, aby si svoje tikety skontrolovala čo najskôr. Výhra vo výške jedného milióna libier môže totiž zmeniť život – no len tomu, kto si ju včas vyzdvihne.