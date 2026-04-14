Chcela stlačiť iné číslo, no v POSLEDNEJ CHVÍLI sa pomýlila: Tento OSUDOVÝ OMYL jej priniesol 232-tisíc eur!

MICHIGAN - Niekedy stačí jediný nesprávny klik a život sa obráti naruby. Žena z amerického štátu Michigan vyhrala rozprávkový jackpot v lotérii, a to len vďaka malej chybe pri výbere čísel.
Päťdesiatsedemročná obyvateľka mesta Walled Lake v štáte Michigan zažila moment, na ktorý nikdy nezabudne. Pri vypĺňaní online tiketu do lotérie Fantasy 5 si omylom zvolila nesprávne číslo. Ako uvádza portál Novinky.cz, práve táto náhoda jej však priniesla výhru, ktorá jej zmenila život. Pri tipovaní čísel do žrebovania naplánovaného na 13. marca omylom klikla na číslo 39 namiesto 47. „Hneď som si uvedomila, že som sa pomýlila, no rozhodla som sa to neopraviť. Spomenula som si na svoju mamu, ktorá vždy vravievala, že náhody neexistujú,“ prezradila výherkyňa pri preberaní ceny v centrále Michigan Lottery.
Jej rozhodnutie sa ukázalo ako osudové. V ten večer ju v e-mailovej schránke čakala správa o výhre. Už na prvý pohľad bolo jasné, že nejde o bežné oznámenie o drobnej sume. Keď sa prihlásila do svojho účtu a uvidela konečný výsledok, ostala v šoku. „Niekoľko hodín som len pobehovala po dome a snažila sa tomu uveriť,“ priznala.
Šťastná výherkyňa získala jackpot vo výške 251 738 dolárov, čo predstavuje približne 232-tisíc eur. Hoci sa lotérie zúčastňovala pravidelne, robila to iba pre zábavu a nikdy nečakala, že vyhrá takúto sumu. Napriek nečakanému bohatstvu zostáva nohami pevne na zemi. „Nemám žiadne veľké plány. Som vďačná, že sa mi darí, preto peniaze uložím na sporiaci účet a budem žiť tak ako doteraz,“ uviedla. Jej príbeh je dôkazom, že šťastie sa môže usmiať aj vtedy, keď to najmenej čakáme – a niekedy k nemu vedie aj obyčajná chyba.