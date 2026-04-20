Vedci sú v úžase: Bežná zelenina zo supermarketu bojuje proti cukrovke aj rakovine, no musíte ju jesť TOUTO metódou!

LONDÝN - Nenápadná a často prehliadaná brokolica môže výrazne pomôcť pri regulácii hladiny cholesterolu a cukru v krvi. Podľa vedcov obsahuje látku sulforafán, ktorá zlepšuje inzulínovú citlivosť a chráni organizmus pred komplikáciami cukrovky. Odborníci však upozorňujú, že dôležité je aj to, ako brokolicu pripravujete, pretože nesprávne varenie môže znížiť jej zdravotné účinky.
Brokolica, bežne dostupná v každom supermarkete, obsahuje množstvo vlákniny, vitamínov a antioxidantov, ktoré pomáhajú znižovať zápaly a zlepšovať reguláciu glukózy. Najmä sulforafán, látka, ktorá vzniká pri krájaní alebo konzumácii brokolice, vykazuje antidiabetické účinky. Hyperglykémia, teda stav zvýšenej hladiny cukru v krvi, môže viesť bez správnej kontroly k vážnym zdravotným problémom.
Výrazné zníženie inzulínovej rezistencie
Štúdie publikované v časopise Science Translational Medicine uvádzajú, že sulforafán znižuje hladinu glukózy v krvi u ľudí s diabetom 2. typu vďaka jeho schopnosti zlepšovať inzulínovú rezistenciu a chrániť bunky pankreasu, ktoré produkujú tento dôležitý hormón. Ďalší výskum publikovaný na PubMed zistil, že diabetici 2. typu, ktorí konzumovali brokolicu denne počas štyroch týždňov, zaznamenali výrazné zníženie inzulínovej rezistencie spolu so zlepšenou reguláciou hladiny cukru v krvi. Tieto výsledky podporujú využitie tejto často podceňovanej zeleniny ako prirodzeného nástroja na zvládanie cukrovky a zdôrazňujú význam jej zaradenia do zdravej stravy.
Brokolica má nielen nízky obsah kalórií, ale je aj výborným zdrojom vlákniny, čo z nej robí ideálnu voľbu pre ľudí, ktorí potrebujú regulovať hladinu cukru v krvi. Vláknina spomaľuje vstrebávanie cukru do krvného obehu, čím pomáha predchádzať náhlym výkyvom. Pre ľudí s cukrovkou môže byť prospešná aj vďaka vysokému obsahu vitamínu C, vitamínu K a draslíka. Tieto živiny nielen zlepšujú celkové zdravie, ale zároveň posilňujú imunitný systém a pomáhajú regulovať krvný tlak. Na zachovanie sulforafánu, ktorý má antidiabetické účinky, sa odporúča konzumovať brokolicu surovú alebo len jemne uparenú, pretože dlhé varenie môže znížiť jeho obsah, rovnako ako aj rad ďalších živín citlivých na teplo.
Diabetická neuropatia alebo retinopatia
Výhody tejto zeleniny však presahujú reguláciu cukru v krvi. Má totiž aj protizápalové účinky a tie znižujú riziko kardiovaskulárnych ochorení, ktoré sa často vyskytujú u diabetikov. Vláknina v tejto zelenine podporuje trávenie a pomáha udržiavať zdravú hladinu cholesterolu. Antioxidanty v brokolici chránia bunky pred oxidačným poškodením, čo je dôležité pri prevencii komplikácií, ako je diabetická neuropatia alebo retinopatia. Hoci ju nemá každý rád, má veľký potenciál zlepšiť celkové zdravie. Nutričný vedec Tim Spector uvádza: „Cibuľa, cesnak a kapustovitá zelenina vrátane brokolice a kapusty sú dobrým zdrojom sulforafánu, prospešnej látky, o ktorej sa preukázalo, že pomáha udržiavať zdravie, zlepšuje reguláciu glukózy, hladinu cholesterolu a dokonca bojuje proti rakovinovým bunkám.“ Tepelná úprava zeleniny síce ničí myrozinázu, z ktorej sulforafán vzniká. Ale ak ju nakrájate a počkáte približne desať minút, táto látka sa aktivuje a následne dokáže prežiť aj proces varenia.
Príznaky vysokej hladiny cukru v krvi
Príznaky vysokej hladiny cukru v krvi sa zvyčajne objavujú postupne a často sa prejavia až vtedy, keď hladina výrazne stúpne. Medzi najčastejšie patria:
- neutíchajúci smäd
- časté močenie
- pocit slabosti alebo únavy
- rozmazané videnie
- chudnutie
Príčiny vysokej hladiny cukru v krvi
Medzi bežné príčiny vysokej hladiny cukru u ľudí s cukrovkou patria:
- ochorenie alebo infekcia
- stres
- konzumácia príliš veľkého množstva sladkých alebo škrobových potravín
- nižšia fyzická aktivita
- vynechanie liekov na cukrovku