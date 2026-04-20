Začalo to ako žart, skončilo šokom: DNA test zo zábavy mu odhalil PRAVDU, ktorú rodina TAJILA ROKY!

LONDÝN - Bežný DNA test, ktorý mal byť len zábavou medzi priateľmi, odhalil prekvapivú pravdu o identite otca. Používateľ sociálnej siete Reddit opísal, ako mu výsledky testu prevrátili život naruby.
Rozhodnutie podstúpiť test prišlo pôvodne zo žartu. Inšpiroval ho prípad jeho známej, ktorá si spolu so snúbencom nechala analyzovať DNA a zistila, že zdieľajú približne jedno percento genetickej informácie. V jeho prípade však výsledky priniesli oveľa zásadnejšie zistenia, píše The Mirror.
„Test ma prepojil s rodinou z matkinej strany, ktorú som poznal. Na otcovej strane ma však spojil s dvoma prvostupňovými bratrancami,“ uviedol. Výsledok naznačoval, že ide buď o blízkych príbuzných, alebo dokonca o súrodencov jeho biologického otca.
Nečakané odhalenie
Situácia sa ešte viac skomplikovala, keď sa dozvedel, že jeden z mužov, na ktorých test poukazoval, by mohol byť jeho skutočný otec. Po kontakte s ním zistil, že síce si nepamätá jeho matku, no navštevovali rovnakú školu a pohybovali sa v rovnakom prostredí. Po zaslaní starej fotografie si muž na jeho matku spomenul. „Celý život som veril, že mojím otcom je niekto iný. Toto ma úplne šokovalo,“ priznal.
Potvrdenie testom
Následný test otcovstva definitívne potvrdil podozrenia. „Výsledok je späť – je to môj otec,“ napísal v aktualizácii. Obavy z reakcie rodiny sa napokon nenaplnili. Jeho matka podľa jeho slov priznala, že možnosť iného otca si vždy pripúšťala. "Nie som nahnevaný. Som skôr nadšený,“ uviedol.
Fenomén DNA testov
Prípad poukazuje na rastúci trend domácich genetických testov, ktoré dokážu odhaliť nielen pôvod, ale aj nečakané rodinné väzby. Mnohí používatelia v diskusii zdieľali podobné skúsenosti. Niektorí uviedli, že práve vďaka testom objavili svojich biologických rodičov či súrodencov. Zároveň však odborníci upozorňujú, že takéto zistenia môžu mať výrazný emocionálny dopad a meniť rodinné vzťahy. Aj v tomto prípade sa z nevinnej zábavy stal moment, ktorý zásadne prepísal osobnú históriu jedného človeka.